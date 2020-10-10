Türkiye'de ilk 9 ayda en az ve en çok satan otomobiller

Türkiye'de ilk 9 ayda en az ve en çok satan otomobiller

Türkiye'de 38 markanın 262 farklı model otomobili satılıyor. 9 ay sonunda 13 modelden sadece 1'er adet satılırken, 7 model 10 bin adedi geçmeyi başardı. İşte ilk 9 aya ait satış rakamları.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, sıfır ve ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Ancak fiyat artışına rağmen otomobillere olan ilgi oldukça fazla.

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de 38 markanın 262 farklı model otomobili satılıyor. 9 ay sonunda 13 modelden sadece 1'er adet satılırken, 60 modelin satışı 10 adedin altında kaldı. 18 model 5 bin adedi, 7 model 10 bin adedi, 3 model 20 bin adedi, 1 model ise 50 bin bandını geçmeyi başardı.

İLK 9 AYDA EN ÇOK SATANLAR

Fiat Egea Sedan, tek başına otomobil pazarında satış yapan 38 markanın 24 tanesinin toplamını geçiyor.

Fiat Egea Sedan, HB ve SW satışları ise 57 bin adedi buldu. Egea'nın ardından ikinci sırada ise 30 bin adetlik satışı aşan Clio yer alıyor. Clio, 9 ayda toplam 32 bin 465 adet sattı.

Görsel: Eylülde ve ilk 9 ayın sonunda en çok satan otomobiller

Görsel: Eylülde ve ilk 9 ayın sonunda 5 bin - 10 bin arası satan otomobiller

YALNIZCA 1 ADET SATANLAR