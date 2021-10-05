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- Türkiye'de ilk 9 ayda en çok satan marka ve modeller
Türkiye'de ilk 9 ayda en çok satan marka ve modeller
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 09:04
- Güncelleme : 05.10.2021 - 10:05
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 büyüyerek 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2021 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 43 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17,5 artışla 123 bin 345 adede ulaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında ise 2020 yılı Eylül ayına kıyasla yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141 olarak gerçekleşti..
2021 yılı eylül ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 küçülerek 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.
İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA
2021 yılı Ocak-Eylül dönemine baktığımızda, listenin başında 57 bin 503 adetle Fiat'ı görüyoruz. Renault ise 53 bin 268 adetle ikinci sırada yer alıyor. Fiat'ın bu dönemdeki satış adetleri geçtiğimiz yıl ile neredeyse aynı. Renault ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19'luk bir düşüş yaşadı.
- Fiat: 57 bin 503
- Renault: 53 bin 268
- Volkswagen: 44 bin 933
- Toyota: 34 bin 480
- Hyundai: 27 bin 701
- Dacia: 22 bin 493
- Skoda: 21 bin 873
- Honda: 21 bin 822
- Peugeot: 20 bin 079
- Opel: 16 bin 724
EYLÜLDE EN ÇOK SATAN 10 MARKA
- Fiat: 6 bin 077
- Hyundai: 4 bin 426
- Renault: 4 bin 324
- Volkswagen: 3 bin 256
- Dacia: 2 bin 906
- Peugeot: 2 bin 897
- Honda: 2 bin 588
- Citroen: 2 bin 179
- Toyota: 2 bin 155
- Hyundai: 2 bin 155
- Opel: 1.876
İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok satılan model 40 bin 283 adetle Fiat Egea olurken, Toyota Corolla ise 31 bin 001 adetle ikinci sırada yer alıyor. Bu ikiliyi sırasıyla Clio ve Megane izlerken, geçtiğimiz ay Türkiye'deki üretimi sona eren Civic ile ilk beş tamamlanıyor.
- Fiat Egea: 40 bin 283
- Toyota Corolla: 31 bin 001
- Renault Clio: 24 bin 906
- Renault Megane: 22 bin 623
- Honda Civic: 18 bin 085
- Volkswagen Passat: 16 bin 551
- Dacia Duster: 15 bin 175
- Fiat Egea Cross: 13 bin 552
- Hyundai i20: 13 bin 118
- Volkswagen Polo: 8 bin 985
EYLÜLDE EN ÇOK SATAN 10 MODEL
Eylül ayında da model bazında Egea lider konumda. Geçtiğimiz aylarda otomatik şanzıman seçeneğine kavuşan Dacia Duster ise 2.301 adetle ikinci sırada yer alıyor.
- Fiat Egea: 3 bin 646
- Dacia Duster: 2 bin 301
- Renault Megane: 2 bin 268
- Fiat Egea Cross: 2 bin 073
- Toyota Corolla: 1.931
- Honda Civic: 1.670
- Hyundai i20: 1.599
- Renault Clio: 1.415
- Hyundai Tucson: 1.377
- Volkswagen Polo: 1.268