Türkiye'de ilk 9 ayda en çok satan marka ve modeller

Türkiye'de ilk 9 ayda en çok satan marka ve modeller

Ocak-Eylül döneminde ve sadece eylül ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil marka ve modelleri belli oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 büyüyerek 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 43 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17,5 artışla 123 bin 345 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında ise 2020 yılı Eylül ayına kıyasla yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141 olarak gerçekleşti..

2021 yılı eylül ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 küçülerek 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA

2021 yılı Ocak-Eylül dönemine baktığımızda, listenin başında 57 bin 503 adetle Fiat'ı görüyoruz. Renault ise 53 bin 268 adetle ikinci sırada yer alıyor. Fiat'ın bu dönemdeki satış adetleri geçtiğimiz yıl ile neredeyse aynı. Renault ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19'luk bir düşüş yaşadı.

Fiat: 57 bin 503

Renault: 53 bin 268

Volkswagen: 44 bin 933

Toyota: 34 bin 480

Hyundai: 27 bin 701

Dacia: 22 bin 493

Skoda: 21 bin 873

Honda: 21 bin 822

Peugeot: 20 bin 079

Opel: 16 bin 724

EYLÜLDE EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Fiat: 6 bin 077

Hyundai: 4 bin 426

Renault: 4 bin 324

Volkswagen: 3 bin 256

Dacia: 2 bin 906

Peugeot: 2 bin 897

Honda: 2 bin 588

Citroen: 2 bin 179

Toyota: 2 bin 155

Hyundai: 2 bin 155

Opel: 1.876

İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok satılan model 40 bin 283 adetle Fiat Egea olurken, Toyota Corolla ise 31 bin 001 adetle ikinci sırada yer alıyor. Bu ikiliyi sırasıyla Clio ve Megane izlerken, geçtiğimiz ay Türkiye'deki üretimi sona eren Civic ile ilk beş tamamlanıyor.

Fiat Egea: 40 bin 283

Toyota Corolla: 31 bin 001

Renault Clio: 24 bin 906

Renault Megane: 22 bin 623

Honda Civic: 18 bin 085

Volkswagen Passat: 16 bin 551

Dacia Duster: 15 bin 175

Fiat Egea Cross: 13 bin 552

Hyundai i20: 13 bin 118

Volkswagen Polo: 8 bin 985

EYLÜLDE EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Eylül ayında da model bazında Egea lider konumda. Geçtiğimiz aylarda otomatik şanzıman seçeneğine kavuşan Dacia Duster ise 2.301 adetle ikinci sırada yer alıyor.