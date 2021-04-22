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    Türkiye'de ilk kez otomobil alacakların tercih ettiği markalar

    Compare the Market isimli araştırma ekibi, Türkiye'de ilk defa otomobil alacakların en çok tercih ettiği markaları ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 09:52
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    Türkiye'de ilk kez otomobil alacakların tercih ettiği markalar

    Geçtiğimiz yıldan itibaren ülkemizdeki sıfır otomobil fiyatları sert bir şekilde yükselmeye devam ederken, alıcılar genellikle ucuz modellere yönelmeye başladı.

    Compare the Market isimli araştırma ekibinin yaptığı bir anket, Türkiye'de ilk defa otomobil alacakların tercih ettiği markaları ortaya çıkardı.

    Bir yapay zeka programı kullanarak, ilk otomobilleri hakkında konuşan sosyal medya kullanıcılarından bilgi toplayan Compare the Market, aşağıdaki sonuçları elde etti.

    İLK TERCİH RENAULT

    23 Ocak 2020-23 Ocak 2021 tarihileri arasında yapılan araştırmada, Türk kullanıcıların yüzde 21,5'i ilk araçları olarak Renault markasını seçiyor.

    İkinci sırada yüzde 14'lük pay ile Ford, üçüncü sırada ise yüzde 8'lik pay ile Fiat bulunuyor.

    otomotiv

    Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de ilk defa otomobil alacakların en çok tercih ettiği 10 marka şu şekilde:

    Renault - %21,5
    Ford - %14,0
    Fiat  - %8,0
    Toyota - %7,9
    Peugeot  - %6,1
    Hyundai - %5,8
    BMW - %5,0
    Volkswagen - %4,2
    Skoda - %3,4
    Nissan - %3,3

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