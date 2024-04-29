Türkiye'de lider: Toyota'nın hibrit satışları artıyor oyota, Türkiye'de ilk 3 ayda 8 bin 532 adetlik tam hibrit araç satışı gerçekleştirdi ve bu kategoride yüzde 75'lik pazar payıyla bu segmentteki üstünlüğünü korudu.

AA & Ensonhaber

1997’den beri sunduğu hibrit modellerle otomotiv endüstrisinin elektriklenmesinde önemli rol oynayan Toyota, satışlarını artırmaya devam ediyor.

Bugüne dek dünya çapında 15 milyondan fazla hibrit araç sattığını açıklayan Japon üretici, Türkiye’deki hibrit talebinden de oldukça memnun.

Toyota, tam hibrit araçlardaki liderliğini, Türkiye'de de artan ilgiyle devam ettiriyor. Markanın Yaris Cross Hybrid, Yaris Hybrid, Corolla Sedan Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Camry Hybrid olmak üzere farklı segmentlerde her ihtiyaca uygun tam hibrit model sunması, Toyota'yı bir adım öne çıkarıyor.

Toyota tam hibrit modellerinin yüksek verimliliği, düşük tüketimi ve konforlu kullanımı, bu araçları tüm dünyada tercih sebebi haline getiriyor.

En çok satan modeller

Toyota, Türkiye'de ilk 3 ayda 8 bin 532 adetlik tam hibrit araç satışı gerçekleştirdi ve bu kategoride yüzde 75'lik pazar payıyla bu segmentteki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Markanın Türkiye'de en çok tercih edilen tam hibrit modelleri sırasıyla 4 bin 35 adetle Corolla Sedan Hybrid, 2 bin 348 adetle Toyota C-HR Hybrid, 1391 adetle Corolla Cross Hybrid ve 576 adetle Yaris Cross Hybrid oldu.

İlk çeyrekte Avrupa'da en çok tercih edilen Toyota hibrit modelleri ise Yaris Cross Hybrid (49 bin 186), Corolla Hybrid (41 bin), Yaris Hybrid (39 bin 410), Toyota C-HR Hybrid (30 bin 274) ve RAV4 Hybrid/Plug-in Hybrid (24 bin 327) şeklinde sıralandı.