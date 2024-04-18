Türkiye'de motosiklet satışları artıyor: İşte güncel fiyatlar Otomobile erişim giderek zorlaşırken, daha ulaşılabilir olan motosiklete talep arttı. Ülkemizdeki motosiklet fiyatlarına ve en çok satan markalara yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Son yıllarda sıfır araç fiyatları oldukça arttı ve Türkiye’de otomobile erişim zorlaşmaya başladı.

Bu nedenle, daha ulaşılabilir bir mobilite aracı olan motosiklete talep hızla artıyor.

Geçen yıl trafiğe tescil edilen motosiklet sayısı 2022'ye göre yüzde 130 artışla 957 bin 292 olmuş ve satışlar ilk defa otomobil satışlarını geçmeyi başarmıştı.

Yeni yılda da motosikletlere ilgi yoğun

Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı yılın ilk 2 ayında 144 bin 840 olurken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,4 arttı.

Bu trendin sürmesi halinde, pazar büyüklüğünün yıl sonunda 1,5 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de motosiklet fiyatları

İkinci el araçların, sıfır fiyatlarından yüksek bir fiyatla satışa çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin yönetmeliğe motosikletler de dahil edilmiş ve 6 ay - 6 bin km şartı getirilmişti.

Bu durum, ikinci el motosiklet fiyatlarında düşüşe neden olsa da ülkemizde satılan sıfır motosikletlerin fiyatları artmaya devam ediyor.

Marka ve modeline bağlı olarak Türkiye'de motosiklet fiyatları 40 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Popüler markaların bazı motosiklet modellerinin fiyatları şu şekilde:

Peugeot Tweet 200 GT - 145 bin 900 TL

Peugeot Pulsion Allure - 224 bin 900 TL

Peugeot Metropolis SW 400 - 489 bin TL

Mondial Touring 50 UAG - 44 bin 750 TL

Mondial Touring 125 Drift L - 79 bin 100 TL

Yamaha NEO’s - 111 bin 800 TL

Yamaha Tricity 155 - 200 bin 800 TL

Honda NT1100 - 717 bin 500 TL

Honda CBR650R - 521 bin 200 TL

BMW F 850 GS Adventure - 407 bin 680 TL

Brixton Cromwell 125 - 118 bin 900 TL

RKS VPS125 - 72 bin 220 TL

En çok satan markalar

2023 verilerine göre, ülkemizde en çok motosiklet satışı yapan markalar şu şekilde:

RKS

Mondial

Kuba

Arora

Honda

Avrupa'nın zirvesindeki ilk 5 marka sıralaması ise şöyle:

Honda

Yamaha

Piaggio

BMW

RKS