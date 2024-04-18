Türkiye'de motosiklet satışları artıyor: İşte güncel fiyatlar

Son yıllarda sıfır araç fiyatları oldukça arttı ve Türkiye’de otomobile erişim zorlaşmaya başladı.
Bu nedenle, daha ulaşılabilir bir mobilite aracı olan motosiklete talep hızla artıyor.
Geçen yıl trafiğe tescil edilen motosiklet sayısı 2022'ye göre yüzde 130 artışla 957 bin 292 olmuş ve satışlar ilk defa otomobil satışlarını geçmeyi başarmıştı.
Yeni yılda da motosikletlere ilgi yoğun
Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı yılın ilk 2 ayında 144 bin 840 olurken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,4 arttı.
Bu trendin sürmesi halinde, pazar büyüklüğünün yıl sonunda 1,5 milyon adede ulaşması bekleniyor.
Türkiye'de motosiklet fiyatları
İkinci el araçların, sıfır fiyatlarından yüksek bir fiyatla satışa çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin yönetmeliğe motosikletler de dahil edilmiş ve 6 ay - 6 bin km şartı getirilmişti.
Bu durum, ikinci el motosiklet fiyatlarında düşüşe neden olsa da ülkemizde satılan sıfır motosikletlerin fiyatları artmaya devam ediyor.
Marka ve modeline bağlı olarak Türkiye'de motosiklet fiyatları 40 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.
Popüler markaların bazı motosiklet modellerinin fiyatları şu şekilde:
Peugeot Tweet 200 GT - 145 bin 900 TL
Peugeot Pulsion Allure - 224 bin 900 TL
Peugeot Metropolis SW 400 - 489 bin TL
Mondial Touring 50 UAG - 44 bin 750 TL
Mondial Touring 125 Drift L - 79 bin 100 TL
Yamaha NEO’s - 111 bin 800 TL
Yamaha Tricity 155 - 200 bin 800 TL
Honda NT1100 - 717 bin 500 TL
Honda CBR650R - 521 bin 200 TL
BMW F 850 GS Adventure - 407 bin 680 TL
Brixton Cromwell 125 - 118 bin 900 TL
RKS VPS125 - 72 bin 220 TL
En çok satan markalar
2023 verilerine göre, ülkemizde en çok motosiklet satışı yapan markalar şu şekilde:
RKS
Mondial
Kuba
Arora
Honda
Avrupa'nın zirvesindeki ilk 5 marka sıralaması ise şöyle:
Honda
Yamaha
Piaggio
BMW
RKS
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