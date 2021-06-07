Türkiye'de otomobil fiyatları artmaya devam ediyor

Türkiye’de otomobil almak giderek zorlaşıyor. Kur artışı, yüksek faizler ve vergi oranları nedeniyle otomobil fiyatları hızla artıyor.

Koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana, Türkiye'de sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları giderek artıyor.

2021 Ocak ayından bu yana otomobil fiyatları yüzde 16’nın üzerinde arttı. 4 yıl geriye gidildiğinde fiyatların yüzde 200’ün üzerinde yükseldiği görülüyor.

Önümüzdeki aylarda da fiyatlardaki artışın sürmesi bekleniyor. Sektör yetkilileri, ''Otomobil almak artık çok daha fazla kişi için hayal oldu.'' diyor.

Otomotiv data ve 2.el araç fiyatlandırma şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, Türkiye’de otomobil fiyatlarında son dört yılda yaşanan değişimi analiz etti.

"78 BİNLİK ARAÇ 217 BİN TL OLDU"

Hüsamettin Yalçın; yükselen kur, enflasyon, yüksek faiz, düşen alım gücü ve yüksek vergiler nedeniyle sıfır kilometre araç satın almanın oldukça zorlaştığına dikkat çekerek, "2021 yılında en çok satan sıfır araç modellerine baktığımızda; ilk 5 modelin Haziran 2021 dönemindeki ortalama fiyatı 237 bin TL iken 4 yıl önce aynı araçların ortalama fiyatı 78 bin TL’ydi." şeklinde konuştu.

HAZİRANDA YÜZDE 5 ZAM KAPIDA

Hüsamettin Yalçın’ın verdiği bilgilere göre, otomobil fiyatları sıfır araç pazarında son bir ayda ortalama yüzde 4 arttı. Haziran ayında da yaklaşık yüzde 5 zam bekleniyor.

Yalçın’ın dikkat çektiği konulardan biri de kur artışından dolayı düşük vergi dilimine giren araç sayısının hızla azalıyor olması. Geçen yıl 8 model yüzde 45-50 ÖTV dilimine girerken, bu yıl bu sayı 2’ye kadar geriledi. Sektör yetkililerine göre çok yakında bu ÖTV dilimine girecek araç kalmayabilir.



FİYATLARIN DÜŞMESİ ÇOK MÜMKÜN DEĞİL

Birçok tüketicinin merak ettiği sorulardan biri de otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği.

Sektör temsilcilerine göre, Türkiye’de otomobil fiyatlarının düşmesi çok mümkün görünmüyor. Ancak fiyatların daha fazla yukarıya çıkmaması da döviz kurunun ve vergilerin düşmesi gibi etkenlere bağlı.