Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021'i 737 bin satışla kapattı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021'i 737 bin satışla kapattı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları; 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalışla 737 bin 350 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı ve aralık ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu paylaştı.

Rapora göre, geçen yıl satışlar 2020 yılına göre yüzde 4,6 azalışla 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 artarak 175 bin 497'ye ulaştı.

ARALIKTA SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ

2021 yılının aralık ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılının aralık ayına göre yüzde 40,3 azalarak 62 bin 243 olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 azalarak 43 bin 559 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.

İLK TERCİH BENZİNLİ OLDU

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı 2021 yılında da devam etti.

Geçen yıl benzinli otomobil satışları 373 bin 600 adetle pazardan yüzde 66,5 pay alırken, dizel otomobil satışları 110 bin 523'le yüzde 19,7 pay, hibrit otomobil satışları 49 bin 493'le yüzde 8,8 ve otogazlı otomobil satışları da 25 bin 391 adetle yüzde 4,5 pay aldı. Ayrıca bu dönemde 2 bin 846 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 428 bin 252 adetle yüzde 76,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 133 bin 601 adetle yüzde 23,8 oldu.