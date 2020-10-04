Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 115 büyüdü

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 115,8 büyüyerek, 90 bin 619 adetlik satış rakamına ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, normalleşme dönemi ve açıklanan kredi destek paketiyle yeniden canlanmıştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 115,8 büyüyerek, 90 bin 619 adetlik satış rakamına ulaştı.

Bu satışlar, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek eylül ayı rakamları olarak kayıtlara geçti.

İLK 9 AYDA 493 BİN ARAÇ SATILDI

Açıklanan verilere göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

9 aylık dönemdeki otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 70 artışla 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 yükselişle 104 bin 931 adede ulaştı.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK SATAN MARKALAR