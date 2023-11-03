Türkiye'de otomotiv satışları ekimde yine rekor kırdı 2023 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı Ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet oldu.

ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı Ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet olarak gerçekleşti.

Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 artarak 18 bin 756 adet seviyesine geldi.

İlk 10 aylık rakamlar

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2023 yılı Ocak - Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 oranında artarak 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti.

Böylelikle 2023 yılı şimdiden, önceki 6 yılda kaydedilen yıllık satış rakamını geride bıraktı ve pazar 1 milyona dayandı.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 67,8 oranında artarak 749 bin 501 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 50,6 artarak 209 bin441 adet oldu.

Ocak-ekim döneminde binek otomobil satışlarında elektrikli araç payının yükselmesi de dikkat çekti.

Bu dönemde, benzinli otomobil 502 bin 639 adetle toplam satışlardan yüzde 67.1 pay alırken dizel otomobilin payı 111 bin 354 adetle yüzde 14.9, hibrit otomobilin ise 78 bin 387 adetle yüzde 10.5 pay oldu. Elektrikli otomobil satışları 50 bin sınırına dayanarak geçen seneyi 10’a katladı.

Ekimde en çok satan 10 marka

Renault - 12 bin 192

Fiat - 9 bin 229

Toyota - 5 bin 953

Chery - 4 bin 517

Volkswagen - 4 bin 149

Hyundai - 4 bin 097

Opel - 3 bin 854

Citroen - 3 bin 755

Peugeot - 3 bin 622

Togg - 3 bin 567

Ekimde en çok satan 10 model

Renault Clio - 5 bin 893

Fiat Egea Sedan - 5 bin 645

Toyota Corolla - 5 bin 124

Renault Megane - 3 bin 628

Togg T10X V2 - 3 bin 567

Fiat Egea Cross - 3 bin 410

Nissan Qashqai - 2 bin 119

Opel Corsa - 1.850

Peugeot 2008 - 1.768

Chery Tiggo 8 Pro - 1.710