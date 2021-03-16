Türkiye'de otomotiv üretimi ilk 2 ayda yüzde 6,5 azaldı

Türkiye'nin otomotiv üretimi, ilk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalarak 222 bin 264 adede geriledi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-şubat dönemine ilişkin üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini yayınladı.

Buna göre, ilk 2 ayda toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azalarak 222 bin 264 adet, otomobil üretimi de yüzde 16 düşüşle 136 bin 882 adet olarak gerçekleşti.

Aylık bazda verilere bakıldığında, şubat ayı üretimi yüzde 9,3 azalışla 116 bin 88'e geriledi. Otomobil üretimi de yüzde 22,4 düşüşle 68 bin 105 adet olarak kayıtlara geçti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE ARTIŞ VAR

Yılın ilk 2 ayında ticari araç üretimi yüzde 14 arttı. Bu dönemde ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 55, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 12 yükseliş kaydetti.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-şubat döneminde toplam pazar yüzde 30 artarken, otomobil pazarı yüzde 39, hafif ticari araç pazarı yüzde 8 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 4 artış gösterdi. Bu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.

İHRACAT YÜZDE 14 AZALDI

Yılın ilk 2 ayında otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 azalarak 165 bin 476'ya geriledi. Otomobil ihracatı yüzde 27 düşüşle 98 bin 433 adet, traktör ihracatı da yüzde 13 azalarak 2 bin 315 adet oldu.