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- Türkiye'de otomotiv üretimi yüzde 20,5 arttı
Türkiye'de otomotiv üretimi yüzde 20,5 arttı
- 17.10.2022 - 08:47
- Güncelleme : 17.10.2022 - 09:47
Türkiye otomotiv üretimi eylül ayında 74 bin adeti otomobil olmak üzere 128 bin adetin üzerinde gerçekleşti. Üretim, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 20,5 arttı.
Bu veri ile birlikte Ocak-Eylül 2022 Türkiye otomotiv üretimi; 2021 yılına göre yüzde 4 artışla 962 bin adete ulaştı.
Toplam üretim 1 milyona yaklaştı
Geçen yılın ilk 9 ayına parelel seyreden binek otomobil üretimi ise 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Traktör imalatıyla birlikte toplam üretim ise 996 bin 926 adede ulaştı.
2021 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 2 ağır ticari araç pazarı yüzde 22 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı.
Ocak-eylül döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 geriledi ve 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 daralarak 399 bin 224 adet oldu.