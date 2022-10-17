Türkiye'de otomotiv üretimi yüzde 20,5 arttı

Türkiye otomotiv üretimi, eylül ayında 128 bin adedin üzerinde gerçekleşti ve yıllık yüzde 20,5 artış gösterdi.

Türkiye otomotiv üretimi eylül ayında 74 bin adeti otomobil olmak üzere 128 bin adetin üzerinde gerçekleşti. Üretim, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 20,5 arttı.

Bu veri ile birlikte Ocak-Eylül 2022 Türkiye otomotiv üretimi; 2021 yılına göre yüzde 4 artışla 962 bin adete ulaştı.

Toplam üretim 1 milyona yaklaştı

Geçen yılın ilk 9 ayına parelel seyreden binek otomobil üretimi ise 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Traktör imalatıyla birlikte toplam üretim ise 996 bin 926 adede ulaştı.

2021 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 2 ağır ticari araç pazarı yüzde 22 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı.

Ocak-eylül döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 geriledi ve 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 daralarak 399 bin 224 adet oldu.