Türkiye'de şarj istasyonu sayısı yıl sonunda 10 bine ulaşacak Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşabileceği öngörülüyor.

AA & Ensonhaber

Elektrikli otomobillere milyar dolarlarca yatırım yapan otomobil üreticileri, bir yandan da gerekli olan şarj altyapısını kurmak için çalışıyor.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, şarj sektöründe devletin yapıcı ve doğru yönlendirici adımları sayesinde şarj ağının her geçen ay katlanarak arttığını söyledi.

Bayram, 2020 yılı öncesinde sadece 5 firmanın yer aldığı sektörde şu anda 122 firmanın şarj ağı lisansı aldığını ifade etti.

Yıl sonu 10 bin şarj istasyonu

Türkiye genelinde ise şarj istasyonu yatırımlarının devam ettiğini belirten Bayram, şu ifadeleri kullandı:

1000'li rakamlarda dolaşan şarj ağındaki ünite sayımız, günümüzde 6 bin 500'e kadar çıktı. Şarj ağı arttı ve elektrikli araçlara olan talep fazla. Bu sayının yeterli olduğunu söyleyemeyiz.



Togg'un ön siparişte aldığı talebin 1 haftada 100 bin olduğunu göz önünde bulundurursak, çok daha fazla şarj istasyonuna ihtiyacımız olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yıl sonuna kadar toplam şarj ağımızın 10 bine ulaşacağını tahmin ediyorum.

Bayram, elektrikli otomobilin en önemli bileşenlerinden olan bataryanın, sık arıza çıkartan bir unsur olmadığını anlattı.

Herhangi bir kaza durumunda veya elektronik arızada, bataryanın kontrol edilmesi ve tamir edilmesi gerekebileceğini ifade eden Bayram, sözlerini şöyle tamamladı: