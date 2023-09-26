Türkiye'de satılan elektrikli araçlar ve güncel fiyatları Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobilleri ve satış fiyatlarını sizler için listeledik.

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Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2022 yılında 3 bin 283 adet elektrikli araç satışı yapılırken, 2023 yılında bu rakam 28 bin 391 seviyesine çıktı.

Gelin şimdi hep birlikte, ülkemizde satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatlarına daha yakından bakalım.

Audi

Audi e-tron S line 55 quattro - 4.893.623 TL

Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 5.012.087 TL

Q8 e-tron Advanced 55 quattro - 5.522.672 TL

Q8 e-tron S line 55 quattro - 5.612.912 TL

Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro - 5.641.136 TL

Q8 Sportback e-tron S line 55 quattro - 5.731.376 TL

Audi e-Tron GT quattro - 7.323.882 TL

Audi RS e-Tron GT quattro - 9.534.301 TL

BMW

BMW i4 eDrive30 M Sport Otomatik - 218 bg - 3.252.300 TL

BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 4.482.000 TL

BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 5.196.700 TL

Yeni BMW iX1 xDrive30 - X-Line - 313 bg - 3.018.400 TL

Yeni BMW iX1 xDrive30 - M Sport - 313 bg - 3.067.000 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 5.357.200 TL

BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 5.393.800 TL

BMW iX xDrive50 First Edition Sport - 6.097.100 TL

BMW iX3 eDrive20 Impressive - Otomatik 163bg - 4.432.400 TL

BMW iX3 eDrive30 Impressive - Otomatik - 286 bg- 5.275.400 TL

Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan - Pure Excellence -Otomatik - Elektrik - 544 bg - 8.846.800 TL

Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan M Excellence - 9.111.400 TL

Citroen

Citroen Ami One Electric - 369.000 TL

Citroen Ami Buggy - 399.000 TL

Citroen e-C4 100 kW, Shine Bold - 1.428.900 TL

Citroen e-C4 X 100 KW Shine Bold - 1.479.700 TL

Dacia

Dacia Spring Extreme Electric 65 bg - 969.000 TL

Porsche

Taycan 4S 7.985.115

Fiat

500e La Prima by Bocelli HB - 87kW / 118HP - 42 kWh - Otomatik- 1.347.900 TL

500e La Prima by Bocelli 3+1 - 87kW / 118HP - 42kWh - Otomatik - 1.379.900 TL

500e La Prima by Bocelli Cabrio - 87kW / 118HP - 42kWh - Otomatik - 1.411.900 TL

Ford

Mustang Mach-E - Standart Range - RWD - 198KW - Otomatik - 3.706.600 TL

Mustang Mach-E - Standart Range - AWD - 198KW - Otomatik - 4.081.200 TL

Hyundai

HYUNDAİ IONIQ 5 125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik - 2.300.000 TL

HYUNDAİ IONIQ 5 239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik - 2.800.000 TL

Jaguar

Jaguar I-Pace R-DYNAMIC SE - 400bg - 4.237.394 TL

Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 4.703.269 TL

KIA

Yeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Elegance - 1.655.000 TL

Yeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 2.400.000 TL

EV6 - 229 PS 4X2 Otomatik - Elektrikli – Prestige Long Range - 3.130.000 TL

Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 3.500.000 TL

EV6 - 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT - 3.850.000 TL

Leapmotor

Leapmotor T03 80 kW - 995.000 TL

Mercedes

Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG - 3.741.500 TL

Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 5.218.000 TL

Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC Inspiration - 5.327.500 TL

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 6.378.000 TL

Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ Performance - 6.777.500 TL

Mercedes-Benz EQA EQA 250+AMG+ - 2.360.000 TL

Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC AMG+ - 2.830.000 TL

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 3.555.500 TL

MG

MG ZS EV Luxury - 156 PS - 72.6 kWsa - 1.649.000 TL

MG MG4 Comfort 170 PS 51 kWsa - 1.249.000 TL

MG MG4 Luxury Elektrik 204 PS 64 kWsa - 1.459.000 TL

Marvel R Electric - Luxury - 180 PS - 70 kWsa - 2.989.000 TL

Marvel R Electric Performance - Luxury - 288 PS - 70 kWsa - 3.699.000 TL

MINI Cooper

MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 1.418.351 TL

Opel

Opel Corsa-e 100 kW Ultimate - 1.226.900 TL

Opel Astra Elektrik - 115 kW - Ultimate - 1.599.900 TL

Opel Mokka-e 100 kW Ultimate - 1.493.900 TL

Peugeot

Yeni e-2008 GT 115kW - 1.580.000 TL

Renault

ZOE Intense R135 - 1.348.900 TL

MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp - 1.499.000 TL

MEGANE E-TECH Iconic EV60 220 hp - 1.599.000 TL

Skywell

Skywell ET5 ET-5 LR Legend - 1.655.000 TL

Skywell ET-5 LR Exclusive - 2.499.000 TL

Subaru

Subaru Solterra e-Xtreme - 2.358.959 TL

Subaru Solterra e-Xclusive - 2.462.783 TL

Subaru Solterra e-Xcellent - 2.540.651 TL

Tesla

Tesla Model Y - Arkadan itiş - 2.290.518 TL

Model Y Long Range - Çift motorlu dört çeker - 2.395.422 TL

Model Y Performance - Çift motorlu dört çeker - 2.806.886 TL

Togg

V1 RWD Standart Menzil: 1.227.500 TL

V2 RWD Standart Menzil: 1.329.500 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1.563.500 TL

Volvo

XC40 Recharge, P6 Single motor, Extended Range, Ultimate - 2.417.368 TL

XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate - 2.809.706 TL

C40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate - 2.632.859 TL

C40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate - 2.864.426 TL

Voyah

Voyah Free standart paket - 4.835.047 TL

Voyah Free High paket - 4.997.944 TL