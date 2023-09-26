Türkiye'de satılan elektrikli araçlar ve güncel fiyatları

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.
Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2022 yılında 3 bin 283 adet elektrikli araç satışı yapılırken, 2023 yılında bu rakam 28 bin 391 seviyesine çıktı.
Gelin şimdi hep birlikte, ülkemizde satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatlarına daha yakından bakalım.
Audi
Audi e-tron S line 55 quattro - 4.893.623 TL
Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 5.012.087 TL
Q8 e-tron Advanced 55 quattro - 5.522.672 TL
Q8 e-tron S line 55 quattro - 5.612.912 TL
Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro - 5.641.136 TL
Q8 Sportback e-tron S line 55 quattro - 5.731.376 TL
Audi e-Tron GT quattro - 7.323.882 TL
Audi RS e-Tron GT quattro - 9.534.301 TL
BMW
BMW i4 eDrive30 M Sport Otomatik - 218 bg - 3.252.300 TL
BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 4.482.000 TL
BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 5.196.700 TL
Yeni BMW iX1 xDrive30 - X-Line - 313 bg - 3.018.400 TL
Yeni BMW iX1 xDrive30 - M Sport - 313 bg - 3.067.000 TL
BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 5.357.200 TL
BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 5.393.800 TL
BMW iX xDrive50 First Edition Sport - 6.097.100 TL
BMW iX3 eDrive20 Impressive - Otomatik 163bg - 4.432.400 TL
BMW iX3 eDrive30 Impressive - Otomatik - 286 bg- 5.275.400 TL
Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan - Pure Excellence -Otomatik - Elektrik - 544 bg - 8.846.800 TL
Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan M Excellence - 9.111.400 TL
Citroen
Citroen Ami One Electric - 369.000 TL
Citroen Ami Buggy - 399.000 TL
Citroen e-C4 100 kW, Shine Bold - 1.428.900 TL
Citroen e-C4 X 100 KW Shine Bold - 1.479.700 TL
Dacia
Dacia Spring Extreme Electric 65 bg - 969.000 TL
Porsche
Taycan 4S 7.985.115
Fiat
500e La Prima by Bocelli HB - 87kW / 118HP - 42 kWh - Otomatik- 1.347.900 TL
500e La Prima by Bocelli 3+1 - 87kW / 118HP - 42kWh - Otomatik - 1.379.900 TL
500e La Prima by Bocelli Cabrio - 87kW / 118HP - 42kWh - Otomatik - 1.411.900 TL
Ford
Mustang Mach-E - Standart Range - RWD - 198KW - Otomatik - 3.706.600 TL
Mustang Mach-E - Standart Range - AWD - 198KW - Otomatik - 4.081.200 TL
Hyundai
HYUNDAİ IONIQ 5 125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik - 2.300.000 TL
HYUNDAİ IONIQ 5 239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik - 2.800.000 TL
Jaguar
Jaguar I-Pace R-DYNAMIC SE - 400bg - 4.237.394 TL
Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 4.703.269 TL
KIA
Yeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Elegance - 1.655.000 TL
Yeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 2.400.000 TL
EV6 - 229 PS 4X2 Otomatik - Elektrikli – Prestige Long Range - 3.130.000 TL
Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 3.500.000 TL
EV6 - 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT - 3.850.000 TL
Leapmotor
Leapmotor T03 80 kW - 995.000 TL
Mercedes
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG - 3.741.500 TL
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 5.218.000 TL
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC Inspiration - 5.327.500 TL
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 6.378.000 TL
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ Performance - 6.777.500 TL
Mercedes-Benz EQA EQA 250+AMG+ - 2.360.000 TL
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC AMG+ - 2.830.000 TL
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 3.555.500 TL
MG
MG ZS EV Luxury - 156 PS - 72.6 kWsa - 1.649.000 TL
MG MG4 Comfort 170 PS 51 kWsa - 1.249.000 TL
MG MG4 Luxury Elektrik 204 PS 64 kWsa - 1.459.000 TL
Marvel R Electric - Luxury - 180 PS - 70 kWsa - 2.989.000 TL
Marvel R Electric Performance - Luxury - 288 PS - 70 kWsa - 3.699.000 TL
MINI Cooper
MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 1.418.351 TL
Opel
Opel Corsa-e 100 kW Ultimate - 1.226.900 TL
Opel Astra Elektrik - 115 kW - Ultimate - 1.599.900 TL
Opel Mokka-e 100 kW Ultimate - 1.493.900 TL
Peugeot
Yeni e-2008 GT 115kW - 1.580.000 TL
Renault
ZOE Intense R135 - 1.348.900 TL
MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp - 1.499.000 TL
MEGANE E-TECH Iconic EV60 220 hp - 1.599.000 TL
Skywell
Skywell ET5 ET-5 LR Legend - 1.655.000 TL
Skywell ET-5 LR Exclusive - 2.499.000 TL
Subaru
Subaru Solterra e-Xtreme - 2.358.959 TL
Subaru Solterra e-Xclusive - 2.462.783 TL
Subaru Solterra e-Xcellent - 2.540.651 TL
Tesla
Tesla Model Y - Arkadan itiş - 2.290.518 TL
Model Y Long Range - Çift motorlu dört çeker - 2.395.422 TL
Model Y Performance - Çift motorlu dört çeker - 2.806.886 TL
Togg
V1 RWD Standart Menzil: 1.227.500 TL
V2 RWD Standart Menzil: 1.329.500 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 1.563.500 TL
Volvo
XC40 Recharge, P6 Single motor, Extended Range, Ultimate - 2.417.368 TL
XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate - 2.809.706 TL
C40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate - 2.632.859 TL
C40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate - 2.864.426 TL
Voyah
Voyah Free standart paket - 4.835.047 TL
Voyah Free High paket - 4.997.944 TL