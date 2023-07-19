Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil: Temmuz ayı güncel fiyat listesi Yapılan son zamlardan sonra, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerini sizler için listeledik.

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 2023 yılı ocak-haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti.

Elektrikli otomobil satışları ise 12 bin 792 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 2 bin 263 elektrikli otomobil satılmıştı. Böylece elektrikli otomobil satışları, yüzde 465,3 artış kaydetti.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

Yapılan zamlardan sonra, ülkemizdeki sıfır otomobil fiyatları oldukça arttı. Bu nedenle vatandaşlar, genellikle ucuz otomobillere yönelmeye başladı.

Biz de sizler için, temmuz ayı itibarıyla ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz elektrikli otomobilleri listeledik.

Togg T10X - 1 milyon 227 bin 500 TL

Togg T10X modelinin 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor. Elektrikli otomobilin 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak belirlendi.

Etkileyici bir tasarıma sahip olan otomobil, hızlı şarj teknolojisi sayesinde 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20 seviyesinden yüzde 80 seviyesine ulaşabiliyor.

Citroen Ami - 350 bin TL

Citroen Ami, sahip olduğu uygun fiyat etiketi ve ilginç tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Yüzde 100 elektrikli bir yapıya sahip olan model, 45km/s hıza ulaşabiliyor. 0-45 km/s hızlanma ise 10 saniyede elde ediliyor.

Seres 3 - 1 milyon 585 bin TL

Seres 3 elektrikli SUV modelinde ESP, 4 Kanallı Fren Sistemi (ABS), Elektronik Fren Dağılım Sistemi (EBD), Radar Destekli Fren Sistemi (RBS), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Anti Patinaj Sistemi (ASR) dahil olmak üzere pek çok teknolojisi yer alıyor.

53,61 kWh pil kapasitesini içeren otomobil normal şarj istasyonunda 8 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor.

120 kW motor gücünün yer aldığı araba 0-100 km/s hıza 8,9 saniyede ulaşabiliyor.

MG 4 Electric - 1 milyon 159 bin TL

Otomobilin giriş seviyesinde yer alan Comfort versiyonda 125 kW maksimum güç sunulurken Luxury'de bu değer 150 kW olarak karşımıza çıkıyor. Azami tork değeri ise 250 Nm olarak iki versiyonda da sabit.

Comfort versiyonda 17 kWsa/100 km ve Luxury'de 16,6 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olan MG4'ün üst versiyonu 140 kW DC hızlı şarj desteği ile 28 dakikada yüzde 10-80 arası dolum sunuyor.

Opel Corsa Elektrik - 1 milyon 225 bin 900 TL

Altıncı nesil Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu, 136 HP gücünde bir motora sahip ve kullanıcısına 350 km’ye ulaşan menzil sunabiliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

Mini Cooper SE - 1 milyon 390 bin TL

135 kW motor gücünün yer aldığı modelde 234 kilometreye varan sürüş menzili mevcut.

150 km/s maksimum hıza erişebilen Mini Cooper SE, 0-100 km/s hıza 7,3 saniyede ulaşabiliyor.

Opel Mokka Elektrik - 1 milyon 493 bin 900 TL

Mokke-e'nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor.

Elektrikli sistem, son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal', 'Eko' ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor.

Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.

Yeni Opel Mokka-e modelinde standart olarak sunulan 100 kW’lık DC hızlı şarj sistemi, bataryayı yüzde 80 seviyesine 30 dakikada şarj etme imkanı tanıyor.

Mokka-e, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

Leapmotor T03 - 995 bin TL

80 kW'lik gücü, 41.3 kW/h'lık bataryası ve 417 km'ye varan şehir içi menziliyle (WLTP City) Leapmotor T03, sahip olduğu hızlı şarj desteği ile yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 36 dakikada şarj oluyor.

Dört bir yanı sensörlerle donatılmış olan otomobil, 10 akıllı sürücü yardımı seçeneği sunuyor.

Hız sabitleme, mesafe takip, park yardımcısı gibi aktif sürüş sırasında ihtiyaç duyulabilecek özelliklerin tümü Leapmotor T03'te yer alıyor.

Renault Zoe - 1 milyon 170 bin TL

Verilen bilgiye göre, her bir alternatif akım terminalinden 22 kW'a kadar güç beslemesi alabilen Zoe, ilk neslinin lansmanından bu yana halka açık alanlardaki şarj noktalarında en hızlı şarj edilen elektrikli araç olma özelliği taşıyor.

Fiat 500e - 1 milyon 297 bin 900 TL

Sınıfının en teknolojk otomobillerinden olan 500e, yüzde 100 elektrikli sürüş deneyimini, 2. seviye otonom sürüş destek sitemleri ile bütünleştirerek zirveye taşıyor.

Fiat 500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 kilometreye (km) kadar menzil, sarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor.