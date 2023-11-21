Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil Yapılan son zamlardan sonra, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerini sizler için listeledik. İşte güncel elektrikli araç fiyatları...

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 oranında artarak 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti.

Böylelikle 2023 yılı şimdiden, önceki 6 yılda kaydedilen yıllık satış rakamını geride bıraktı ve pazar 1 milyona dayandı.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 67,8 oranında artarak 749 bin 501 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 50,6 artarak 209 bin 441 adet oldu.

Elektrikli araç satışları artıyor

Motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 502 bin 639 adetle yüzde 67,1 pay alırken, elektrikli araçlar ise 48 bin 883 adet satışla yüzde 6,5 pay aldı.

Özellikle elektrikli araçların payı düşük olsa da satışların sürekli olarak arttığını söyleyebiliriz.

Biz de sizler için, ekim ayı itibarıyla ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz 10 elektrikli otomobili listeledik.

Dacia Spring - 969 bin TL

Yeni Dacia Spring Extreme, yüksek performanslı ELECTRIC 65 motorla yüksek sürüş keyfi sunuyor.

65 hp/48 kW güce sahip olan Yeni Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor.

0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor.

Leapmotor T03 - 995 bin TL

80 kW'lik gücü, 41.3 kW/h'lık bataryası ve 417 km'ye varan şehir içi menziliyle (WLTP City) Leapmotor T03, sahip olduğu hızlı şarj desteği ile yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 36 dakikada şarj oluyor.

Dört bir yanı sensörlerle donatılmış olan otomobil, 10 akıllı sürücü yardımı seçeneği sunuyor.

Hız sabitleme, mesafe takip, park yardımcısı gibi aktif sürüş sırasında ihtiyaç duyulabilecek özelliklerin tümü Leapmotor T03'te yer alıyor.

Opel Corsa Elektrik - 1 milyon 175 bin TL

Altıncı nesil Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu, 136 HP gücünde bir motora sahip ve kullanıcısına 350 km’ye ulaşan menzil sunabiliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

MG 4 Electric - 1 milyon 219 bin TL

Otomobilin giriş seviyesinde yer alan Comfort versiyonda 125 kW maksimum güç sunulurken Luxury'de bu değer 150 kW olarak karşımıza çıkıyor. Azami tork değeri ise 250 Nm olarak iki versiyonda da sabit.

Comfort versiyonda 17 kWsa/100 km ve Luxury'de 16,6 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olan MG4'ün üst versiyonu 140 kW DC hızlı şarj desteği ile 28 dakikada yüzde 10-80 arası dolum sunuyor.

Togg T10X - 1 milyon 227 bin 500 TL

Togg T10X modelinin 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor. Elektrikli otomobilin 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak belirlendi.

Etkileyici bir tasarıma sahip olan otomobil, hızlı şarj teknolojisi sayesinde 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20 seviyesinden yüzde 80 seviyesine ulaşabiliyor.

Fiat 500e - 1 milyon 337 bin 900 TL

Sınıfının en teknolojk otomobillerinden olan 500e, yüzde 100 elektrikli sürüş deneyimini, 2. seviye otonom sürüş destek sitemleri ile bütünleştirerek zirveye taşıyor.

Fiat 500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 kilometreye (km) kadar menzil, sarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor.

Renault Zoe - 1 milyon 348 bin 900 TL

Equlibre ve Evolution donanım seviyelerinde elektrik motoru 110 PS güç üretirken Iconic'te 135 PS güç sunuyor.

Tüm versiyonlarda 52 kWsa batarya paketi karşımıza çıkıyor. Söz konusu batarya ile giriş seviyesinde 395 km, daha güçlü versiyonda ise 386 km sürüş menzili var.

Hyundai Kona Elektrik - 1 milyon 390 bin TL

B-SUV segmentinde en donanımlı elektrikli otomobil olarak öne çıkan yeni Kona, iki pil seçeneğiyle sunuluyor.

400V şarj alt yapısına sahip 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyonda maksimum 218 PS (160 kW) güç ve 514 kilometrenin üzerinde maksimum sürüş menzili sağlayan bir elektrik motoru mevcut.

Standart versiyon ise 48,4 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor ise 156 PS (111 kW) güç sağlıyor ve maksimum 377 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Mini Cooper SE - 1 milyon 418 bin 350 TL

135 kW motor gücünün yer aldığı modelde 234 kilometreye varan sürüş menzili mevcut.

150 km/s maksimum hıza erişebilen Mini Cooper SE, 0-100 km/s hıza 7,3 saniyede ulaşabiliyor.

Citroen e-C4 - 1 milyon 436 bin TL

e-C4 ve e-C4 X, ortalama WLTP döngüsüne göre 400 km değerinin üzerine çıkan menzilini yeni bir elektrik motorun desteğiyle sağlıyor.

Yeni elektrikli güç-aktarma sistemlerinin motoru ve bataryası, daha verimli olacak ve önemli teknolojik gelişmelerden yararlanacak şekilde tasarlandı.

Ayrıca e-C4 ve e-C4 X, 100 kW hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. Günlük kullanıma uygun e-C4 ve e-C4 X, farklı seyahat alışkanlıklarını karşılayan ve ulaşılabilir bir elektrikli ulaşım çözümü sunuyor.