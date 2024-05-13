Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomatik vites otomobil Mayıs 2024 fiyatlarıyla Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobil modellerini sizler için listeledik.

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Otomatik şanzımanlı otomobiller, son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Otomatik vites neden tercih ediliyor

Otomatik vitesli otomobillerin artan popülaritesinin birkaç nedeni var. İlk olarak, otomatik vitesli araçlar daha kolay kullanılıyor.

Manuel vitesli araçlarda vites değiştirmek zaman alabilir ve yeni sürücüler için öğrenme süreci zor olabilir.

Otomatik vitesli araçlar ise sürücülere vites değiştirme stresini ve becerisini ortadan kaldırarak daha rahat bir sürüş deneyimi sunar.

Ayrıca, otomatik vitesli araçlar trafikte ve şehir içinde kullanımı daha pratik hale getirir. Sürekli vites değiştirmek yerine sürücüler, daha fazla dikkatlerini trafik ve çevre şartlarına odaklayabilirler.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte otomatik vitesli araçlar, daha verimli hale geldi ve yakıt tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu da sürücüler için ekonomik bir tercih haline gelmelerine neden oldu.

Türkiye'de satılan en ucuz otomatik vitesli araçlar

Mayıs 2024 fiyatlarıyla Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobil modelleri belli oldu. Biz de sizler için ülkemizde satılan en ucuz 10 modeli listeledik.

1. Seat Ibiza - 1 milyon 210 bin TL

2. MG ZS - 1 milyon 199 bin TL

3. KIA Stonic - 1 milyon 114 bin TL

4. Citroen C3 - 1 milyon 87 bin TL

5. Renault Clio - 1 milyon 75 bin TL

6. Dacia Sandero Stepway - 1 milyon 66 bin TL

7. Honda City - 1 milyon 30 bin TL

8. Renault Taliant - 965 bin TL

9. Leapmotor T03 - 898 bin TL

10. Hyundai i10 - 885 bin TL