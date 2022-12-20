Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerini listeledik. İşte Türkiye'de satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı elektrikli araç modelleri.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.

Türkiye'de satılan elektrikli araba modellerinin sayısı da her geçen gün artıyor ve bu da pazarı daha güçlü duruma getiriyor.

Şimdi sizlerle birlikte, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerine yakından bakacağız.

1. Renault Zoe - 834 bin 900 TL

Türkiye’de satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden biri olan Renault Zoe, daha fazla menzil ve daha hızlı şarj sunan yeni versiyonuyla yakın bir zamanda güncellenmişti.

395 km’ye kadar menzil sunabilen Renault Zoe, 22 kW’lık halka açık şarj istasyonunda 1 saatte 120 km sürüş menzili sunabilirken 50 kW’lık hızlı şarj istasyonundaysa yaklaşık yarım saate 150 km’lik menzil sağlayabiliyor.

2. Opel Corsa-e - 839 bin 900 TL

Opel Corsa-e’de 8 yıl/160 bin km batarya garantisi mevcut. Altıncı nesil Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu, 136 HP gücünde bir motora sahip ve kullanıcısına 350 km’ye ulaşan menzil sunabiliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

3. Hyundaki Kona Elektrik - 870 bin TL

Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz elektrikli otomobil modellerinden biri olan Hyundai Kona'da bulunan 1.6 litrelik benzinli motor, 198 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor.

0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan Kona, 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) ile satışa sunuluyor.

Aracın menzili 484 kilometre, son hızı 210 km/s ve yakıt tüketimi de 100 km’de ortalama olarak 5.6 litre olarak açıklanmış durumda.

4. Citroen e-C4 - 877 bin TL

Fransız şirket Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkarmıştı.

E-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor.

Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4'ü, 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyata, Türkiye'de satılıyor:

e-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.

5. Peugeot e-2008 - 905 bin TL

GT donanım seviyesiyle gelen elektrikli Peugeot e-2008'de 100 kW (136 hp) güç ve 260 Nm anlık tork üretebilen bir elektrik motoru bulunuyor.

Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlıyor. e-2008'in son hızı ise menzil kaygısı nedeniyle 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Yeni model, tek şarjla 341 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.

6. Opel Mokka-e - 909 bin 900 TL

Mokke-e'nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor.

Elektrikli sistem, son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal', 'Eko' ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor.

Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.

7. Mini Cooper SE - 916 bin TL

MINI Cooper SE adındaki elektrikli otomobil markanın Go-Kart hissini veren sürüş karakterini sessiz ve çevreci bir biçimde yaşatıyor.

184 HP güç sunan araç 7.3 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Hızlı şarj istasyonlarında yarım saat içinde bataryalarını yüzde 80 doldurabilen MINI Cooper SE, tam batarya doluluğunda ise 232 km menzil sağlıyor.