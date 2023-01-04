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- Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: 2023 güncel fiyat listesi
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: 2023 güncel fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 04.01.2023 - 13:37
- Güncelleme : 04.01.2023 - 14:03
2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi.
Dolar kurunun da etkisiyle, özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, neredeyse satışları durma noktasına getirdi.
2023 yılına girdiğimiz şu günlerde, bayilerde sıfır araç bulmak hala oldukça zor. Bu nedenle vatandaşlar, genellikle ikinci el araçlara ilgi gösteriyor.
2023 zamlarla geldi
2023 yılına girmemizle birlikte, markalar listelerini güncellemeye başladı. Bazı markalar sembolik artışlar yaparken, gelen zamlarla birlikte vergi dilimi değişen modellerde 50 bin TL'yi geçen artışlar da yaşandı.
Biz de sizler için, 2023 yılının Ocak ayında fiyatı 800 bin TL'yi aşmayan otomobilleri listeledik.
Volkswagen
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
- 2022 Aralık fiyatı: 473,900 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 475,400 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
- 2022 Aralık fiyatı: 558,400 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 560,000 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life
- 2022 Aralık fiyatı: 638,200 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 639,800 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style
- 2022 Aralık fiyatı: 736,700 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 738,300 TL
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
- 2022 Aralık fiyatı: 652,600 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 654,200 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life
- 2022 Aralık fiyatı: 764,500 TL TL
- 2023 Ocak fiyatı: 766,100 TL
Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -
- 2022 Aralık fiyatı: 658,100 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 659,700 TL
SKODA
Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite
- 2022 Aralık fiyatı: 452.568 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 454.141 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
- 2022 Aralık fiyatı: 518.984 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 520.557 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium
- 2022 Aralık fiyatı: 604.400 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 605.973 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium
- 2022 Aralık fiyatı: 664.400 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 666.333 TL
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort
- 2022 Aralık fiyatı: 659.900 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 661.473 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
- 2022 Aralık fiyatı: 694.900 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 696.473 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
- 2022 Aralık fiyatı: 769.400 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 770.973 TL
Citroen
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
- 2022 Aralık fiyatı: 432.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 455.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
- 2022 Aralık fiyatı: 559.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 563.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine
- 2022 Aralık fiyatı: 607.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 617.000 TL
C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP
- 2022 Aralık fiyatı: 675.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 695.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold
- 2022 Aralık fiyatı: 710.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 731.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine
- 2022 Aralık fiyatı: 772.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 795.000 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
- 2022 Aralık fiyatı: 459.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 469.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
- 2022 Aralık fiyatı: 629.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 639.000 TL
1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
- 2022 Aralık fiyatı: 730.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 740.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
- 2022 Aralık fiyatı: 695.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 705.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience
- 2022 Aralık fiyatı: 745.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 755.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR
- 2022 Aralık fiyatı: 755.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 765.000 TL
FIAT
Fiat 2023 fiyat listesi güncelleme aşamasında.
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
- Aralık fiyatı: 374.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
- Aralık fiyatı: 540.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel
- Aralık fiyatı: 632.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik
- Aralık fiyatı: 683.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli
- Aralık fiyatı: 708.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli
- Aralık fiyatı: 463.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel
- Aralık fiyatı: 702.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli
- Aralık fiyatı: 743.900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
- 2022 Aralık fiyatı: 439.900 TL
Ford
EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin
- 2023 Ocak fiyatı: 669.600 TL
ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin
- 2023 Ocak fiyatı: 758.900 TL
Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin
- 2023 Ocak fiyatı: 757.600 TL
Honda
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance
- 2022 Aralık fiyatı: 547.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 605.000 TL
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
- 2022 Aralık fiyatı: 563.500 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 623.500 TL
Hyundai
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel
- 2022 Aralık fiyatı: 313.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 344.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT
- 2022 Aralık fiyatı: 343.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 365.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT
- 2022 Aralık fiyatı: 354.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 377.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT
- 2022 Aralık fiyatı: 370.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 420.000 TL
Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
- 2022 Aralık fiyatı: 385.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 437.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli)
- 2022 Aralık fiyatı: 442.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 471.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik
- 2022 Aralık fiyatı: 450.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 508.000 TL
Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
- 2022 Aralık fiyatı: 628.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL
1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT
- 2022 Aralık fiyatı: 674.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 696.000 TL
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel
- 2022 Aralık fiyatı: 437.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 465.000 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik
- 2022 Aralık fiyatı: 466.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 527.000 TL
Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT
- 2022 Aralık fiyatı: 688.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 710.000 TL
KIA
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin
- Aralık 2022 fiyatı: 369.420 TL
- Ocak 2023 fiyatı: 420.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live
- Aralık 2022 fiyatı: 375.250 TL
- Ocak 2023 fiyatı: 435.000 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool
- Aralık 2022 fiyatı: 473.120 TL
- Ocak 2023 fiyatı: 556.000 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor
- Aralık 2022 fiyatı: 559.220 TL
- Ocak 2023 fiyatı: 646.000 TL
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance
- Ocak 2023 fiyatı: 770.000 TL
Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool
- Ocak 2023 fiyatı: 740.000 TL
STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
- Aralık 2022 fiyatı: 469.500 TL
- Ocak 2023 fiyatı: 552.000 TL
MG
MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS
- Aralık 2022 fiyatı: 563.600 TL
- Ocak 2023 fiyatı: 615.000 TL
MG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS
- Aralık 2022 fiyatı: 769.000 TL
- Ocak 2023 fiyatı: 789.000 TL
Nissan
Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
- 2022 Aralık fiyatı: 681.400 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 681.700 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna
- 2022 Aralık fiyatı: 780.700 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 781.000 TL
Opel
CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE
- 2022 Aralık fiyatı: 464.900 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 519.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION
- 2022 Aralık fiyatı: 561.900 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 622.900 TL
Yeni Astra
1.2 130 HP Benzin MT6 Edition -
- 2022 Aralık fiyatı: 693.900 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 728.900 TL
CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP - ESSENTIAL
- 2022 Aralık fiyatı: 629.900 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 671.900 TL
Peugeot
208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8
- 2022 Aralık fiyatı: 610. 000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL
208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
- 2022 Aralık fiyatı: 613.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 647.500 TL
Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
- 2023 Ocak fiyatı: 861 bin TL
SUV 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
- 2023 Ocak fiyatı: 841 bin 500 TL
Renault
Renault 2023 fiyat listesi güncelleme aşamasında.
Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
- 2022 Aralık fiyatı: 376.900 TL
- 2023 Ocak fiyatı: ---
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
- 2022 Aralık fiyatı: 507.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: ---
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
- 2022 Aralık fiyatı: 546.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: ---
Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
- 2022 Aralık fiyatı: 373.900 TL
- 2023 Ocak fiyatı: ---
Captur Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg
- 2022 Aralık fiyatı: 742.000 TL
- 2023 Ocak fiyatı: ---
Suzuki
SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 -
- 2022 Aralık fiyatı: 562.026 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 615.000 TL
1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2
- 2023 Ocak fiyatı: 621.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 -
- 2023 Ocak fiyatı: 665.000 TL
Toyota
Corolla 1.5 Vision
- 2022 Aralık fiyatı: 607.050 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 642.000 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S
- 2022 Aralık fiyatı: 633.750 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 670.300 TL
YARIS 1.0 Vision
- 2022 Aralık fiyatı: 459.750 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 517.200 TL
Yaris 1.5 Dream Multidrive S
- 2022 Aralık fiyatı: 623.250 TL
- 2023 Ocak fiyatı: 659.750 TL