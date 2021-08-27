Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Ağustos ayı güncel fiyat listesi

Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, ağustos ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçirmeye devam ederken, birçok marka üretimi durdurmak zorunda kaldı sıfır araçlar için bekleme süreleri uzadı.

Şu anda ülkemizde satılan bazı sıfır otomobillerin üretiminde çip tedarik sorunları yaşanırken, geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren ÖTV değişikliği sonrası, ÖTV dilimi değişen birçok araçta 50 bin TL'ye varan fiyat düşüşleri yaşandı.

Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, 150 bin TL altında sıfır araç kalmadı.

İşte ağustos ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobiller:





VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline - 216 bin 200 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224 bin 400 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226 bin 400 TL

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 241 bin 200 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 177 bin TL

Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 231 bin TL

ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style Plus: 231 bin TL

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 235 bin TL

YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP FR - 267 bin TL

ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style Plus: 235 bin TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve FR: 258 bin TL





SKODA

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Premium- 264 bin 200 TL

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium- 331 bin 400 TL

CITROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 184 bin 500 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 230 bin 200 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - 212 bin TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel - 231 bin TL

DACIA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 164 bin 900 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull - 203 bin TL

Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 191 bin 400 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli - 154 bin 600 TL

EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241 bin 100 TL

EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 248 bin 600 TL

EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 256 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 176 bin 900 TL



EGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255 bin 300 TL

EGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 263 bin 600 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel - 221 bin 900 TL

Egea Station Wagon Street 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 246.800 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli - 170 bin 900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 183.900 TL

PANDA URBAN 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 218.900 TL

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli - 196 bin 900 TL

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 221 bin 900 TL

500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 226 bin 900 TL

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli - 222 bin 900 TL

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 240 bin 200 TL

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin - 238 bin 800 TL

Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Otomatik Benzin - 262 bin 400 TL

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin - 250 bin 400 TL

Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin - 246 bin 700 TL

Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS7 İleri Otomatik Benzin - 266 bin 400 TL

HONDA

Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin - 260 bin 788 TL

Civic Sedan 1.6L ECO Otomatik Elegance - 265 bin 288 TL

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) - 156 bin 841 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 173 bin 450 TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 178 bin 642 TL

Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) - 243 bin 500 TL

Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 250 bin 397 TL

BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) - 201 bin 900 TL

KIA

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 178 bin 900 TL

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 175 bin 900 TL

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 199 bin 900 TL

Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS - 244 bin 500 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT - 189 bin 900 TL

NISSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia - 208 bin 500 TL

Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna - 243 bin 400 TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP - 189 bin 900 TL

Corsa 1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 219 bin 900 TL

ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP - 241 bin 900 TL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL - 227 bin 900 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 202 bin TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 233 bin 538 TL

Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik - 246 bin TL

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT - 265 bin 600 TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 169 bin 900 TL

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 181 bin 900 TL

Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg - 260 bin TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 232 bin TL





SUZUKI

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS - 204 bin 900 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 222 bin 900 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision - 220 bin 200 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 229 bin 550 TL

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S - 259 bin 600 TL

Yaris 1.0 Vision - 185 bin TL

Not: Listede yer alan modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.