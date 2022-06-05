Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Haziran ayı zamlı fiyat listesi

Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, haziran ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçiriyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yılın başlarında yaşanan küresel çip sıkıntısı, aylar geçmesine rağmen sıfır araç üretimini etkiliyor.

Öte yandan, ülkemizde dolar kurunun yükselmesi ve maliyetlerin artması nedeniyle sıfır araç fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Otomobil üreticileri, neredeyse her ay tüm sıfır modellerin fiyatlarını artırıyor.

Haziranda da zam geldi

Rusya - Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılar ve yükselen dolar kurundan dolayı, araç fiyatlarına yüzde 25'e varan artışlar yaşandı.

Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle otomobilde talep ikinci el otoya kaydı. İkinci el otomobil pazarında yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar aradıkları aracı bulmakta zorlanıyor.

300 bin TL altı araç kalmadı

Son yapılan zamlarla birlikte 300 bin TL altı araç kalmazken, 400 bin TL altında ise sadece birkaç model kaldı.

Biz de sizler için haziran ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri listeledik.

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 463 bin 400 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 500 bin 100 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 540 bin TL

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 592 bin TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 402 bin TL

Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 525 bin TL

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 650 bin TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 570 bin TL

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 399 bin 900 TL

SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort - 547 bin 900 TL

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 616 bin 900 TL

CITROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 434 bin TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 558 bin TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - 469 bin 500 TL

DACIA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 435 bin TL

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 401 bin 900 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull - 456 bin 900 TL

Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 476 bin 900 TL

Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 524 bin 900 TL

Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 519 bin 900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli - 329 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - 455 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 524 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli - 380 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 434 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli - 368 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 472 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin - 390 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 383 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 487 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 458 bin 900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli - 385 bin 900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 445 bin 900 TL

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 478 bin 900 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance - 499 bin 200 TL

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive - 514 bin 400 TL

Yeni Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Premium - 689 bin 800 TL

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) - 315 bin TL

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 353 bin TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzinli) - 310 bin 500 TL

Yeni i20 1.4MPI 100 PS Manuel Jump (Benzinli) - 372 bin 500 TL

Yeni i20 1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik (Benzinli) - 427 bin 088 TL

Yeni i20 1.4 MPI 100 PS Style Otomatik (Benzinli) - 436 bin 500 TL

BAYON 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel (Benzinli) - 437 bin TL

BAYON 1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik (Benzinli) - 468 bin TL

KIA

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 362 bin 500 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 378 bin 900 TL

Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 369 bin 900 TL

RIO 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 446 bin 900 TL

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 440 bin 900 TL

STONIC 1.0L 100 PS Manuel - Benzin - Cool - 455 bin 900 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT - 397 bin TL

NISSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 92PS düz vites Visia - 455 bin 300 TL

Nissan Micra 1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Visia - 493 bin 700 TL

Nissan Micra 1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 525 bin 500 TL

OPEL

Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 Elegance - 449 bin 900 TL

Corsa 1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION - 519 bin 900 TL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL - 509 bin 700 TL

PEUGEOT

Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT- 436 bin TL

208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 525 bin TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 361 bin 900 TL

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 376 bin TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 496 bin 900 TL

Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg - 507 bin TL

SUZUKI

Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno - 83 PS Otomatik Benzinli 4x2 - 525 bin TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision - 456 bin 500 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 476 bin 600 TL

COROLLA 1.5 Dream - 504 bin 850 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 524 bin 950 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 558 bin 350 TL

Yeni Yaris 1.0 Vision - 383 bin 600 TL

Not: Listede yer alan modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.