Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Kasım ayı güncel fiyat listesi Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, Kasım 2023 itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri listeledik.

ensonhaber.com

Dolar kurunun da etkisiyle, özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, özellikle bu yılın başlarında pazarı oldukça etkiledi.

Fiyat artışına rağmen bugüne kadar satış rekorları kıran otomobil pazarında, artık fiyat artışları yavaşladı ve markalar yeniden kampanya yapmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda bayilerde sıfır araç bulunamazken, günümüzde ise artık aylarca süren bekleme süreleri yerini hemen teslim hizmetlerine bıraktı.

Yıl sonuna doğru yaklaştığımızda, sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu.

Sıfır otoda indirim ve kampanyalar devam ederken, sizler için ülkemizde satılan en ucuz otomobiller listeledik.

Volkswagen

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 922 bin 800 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life - 1 milyon 124 bin 400 TL

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 1 milyon 224 bin 100 TL

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 1 milyon 114 bin 400 TL

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life - 1 milyon 530 bin 900 TL

Seat

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style - 795 bin TL

LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style - 1 milyon 360 bin TL

Arona 1.0 EcoTSI 95 HP Style - 923 bin TL

Skoda

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 914 bin 900 TL

cala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort - 1 milyon 074 bin 900 TL

OCTAVIA Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG - 1 milyon 314 bin 900 TL

KAMIQ Elite 1.0 TSI 110 PS DSG - 1 milyon 200 bin TL

Citroen

AMI ONE ELECTRIC - 369 bin TL

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 813 bin TL

C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP - 1 milyon 087 bin 900 TL

C-ELYSEE Feel Bold 1.5 BlueHDi 100 HP - 920 bin TL

Chery

Omoda 5 Comfort - 1 milyon 180 bin TL

TIGGO7 PRO Comfort - 1 milyon 195 bin TL

Dacia

YENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bg - 874 bin TL

YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg - 899 bin TL

YENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu - 1 milyon 034 bin TL

Elektrikli Spring Extreme Electric 65 bg - 969 bin TL

Fiat

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli - 777 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 827 bin 900 TL

Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 850 bin 900 TL

Panda City 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 859 bin 900 TL

500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Hybrid - 969 bin 900 TL

Ford

Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin - 852 bin 500 TL

Focus Trend XSedan 1.5L Ti-VCT 123PS Manuel - Benzin - 1 milyon 285 bin TL

Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin - 978 bin 700 TL

Honda

Honda Jazz 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Executive - 1 milyon 390 bin TL

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance - 1 milyon 004 bin TL

Hyundai

Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel - 725 bin TL

Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 850 bin TL

Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli) - 1 milyon 195 bin TL

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel - 915 bin TL

Kia

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin - 790 bin TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 955 bin TL

Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 1 milyon 270 bin TL

STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 905 bin TL

Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool -1 milyon 175 bin TL

Leap Motor

Leap Motor T03 80 kW - 995 bin TL

MG

MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS - 929 bin TL

MG MG4 Comfort 170 PS 51 kWsa - 1 milyon 219 bin TL

Nissan

Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna - 1 milyon 117 bin TL

Opel

CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 880 bin 900 TL

Opel Corsa-e 100 kW Ultimate - 1 milyon 226 bin 900 TL

Astra 1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 1 milyon 239 bin 900 TL

CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP - ESSENTIAL - 1 milyon 104 bin 900 TL

Peugeot

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 1 milyon 043 bin 500 TL

Renault

Clio Joy 1.0 SCe 65 bg - 826 bin 900 TL

Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 837 bin 900 TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 1 milyon 031 bin 900 TL

Suzuki

SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 988 bin TL

VITARA 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 1 milyon 244 bin TL

Toyota

Corolla 1.5 1.5 Vision Multidrive S - 1 milyon 002 bin TL

Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S -1 milyon 195 bin TL

Yaris 1.5 Dream Multidrive S - 997 bin TL