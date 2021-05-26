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Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Mayıs ayı güncel fiyat listesi

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Mayıs ayı güncel fiyat listesi

Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, mayıs ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.