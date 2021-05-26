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- Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Mayıs ayı güncel fiyat listesi
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Mayıs ayı güncel fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 14:27
- Güncelleme : 26.05.2021 - 15:16
Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçirmişti. Son aylarda yaşanan tedarik sorunları ise markaların üretimlere ara vermesine neden olmuştu.
Şu anda ülkemizde satılan bazı sıfır otomobillerin üretiminde çip tedarik sorunları yaşanırken, liste fiyatına göre 150 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı.
Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.
İşte mayıs ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobiller:
CITROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 167 bin TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 225 bin TL TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - 205 bin 500 TL
DACIA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160 bin TL
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 196 bin 900 TL
DUSTER Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model - 200 bin 900 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: 156 bin 900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 170 bin 900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: 208 bin 900 TL
Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 179 bin 900 TL
FIAT PANDA URBAN 1.0 70 HP Hybrid-benzin: 163 bin 900 TL
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli - 209 bin 900 TL
500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT - 297 bin 400 TL
FORD
Ford Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin: 203 bin 550 TL
Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: 229 bin 600 TL
Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: 288 bin 600 TL
Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin : 290 bin 800 TL
HONDA
Honda Jazz Executive 310 bin TL - (5 Haziran'da satışta)
Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin: 303 bin 400 TL
HYUNDAI
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 158 bin 950 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 168 bin 550 TL
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) - 231 bin 500 TL
Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 282 bin TL
KIA
YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: 172 bin 900 TL
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 162 bin 520 TL
CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Elegance Tekno: 208 bin 200 TL
YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel- Benzin - Cool: 190 bin 900 TL
Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: 231 bin 600 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: 186 bin 340 TL
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT: 300 bin 394 TL
NISSAN
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: 204 bin 400 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna - 231 bin 300 TL
OPEL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP: 176 bin 900 TL
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP: 279 bin 500 TL
Yeni CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essential: 219 bin 900 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 189 bin 900 TL
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik - 280 bin TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT - 279 bin TL
RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 65 bg: 177 bin 900 TL
Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 179 bin 900 TL
Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg - 296 bin 900 TL
Megane Sedan Joy 1 TCe 115 bg: 226 bin 900 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 159 bin 900 TL
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 231 bin TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style Plus: 231 bin TL
SKODA
Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 205 bin 400 TL
Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 231 bin 100 TL
KAMIQ 1.0 TSI 115 PS DSG Premium: 290 bin 400 TL
SUZUKI
SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli - 216 bin 900 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.5 Vision: 211 bin 700 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S: 293 bin 500 TL
Yaris 1.5 Dream Multidrive S - 213 bin 400 TL
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 207 bin 900 TL
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 231 bin 300 TL
Not: Listede yer alan modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.