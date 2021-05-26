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    Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Mayıs ayı güncel fiyat listesi

    Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Mayıs ayı güncel fiyat listesi

    Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, mayıs ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 15:16
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    Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçirmişti. Son aylarda yaşanan tedarik sorunları ise markaların üretimlere ara vermesine neden olmuştu.

    Şu anda ülkemizde satılan bazı sıfır otomobillerin üretiminde çip tedarik sorunları yaşanırken, liste fiyatına göre 150 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı.

    Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.

    İşte mayıs ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobiller:

    CITROEN

    YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 167 bin TL

    YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 225 bin TL TL

    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel -  205 bin 500 TL

    Türkiye de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Mayıs ayı güncel fiyat listesi #1

    DACIA

    Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160 bin TL

    Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 196 bin 900 TL

    DUSTER Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model - 200 bin 900 TL

    FIAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: 156 bin 900 TL

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 170 bin 900 TL

    Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: 208 bin 900 TL

    Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 179 bin 900 TL

    FIAT PANDA URBAN 1.0 70 HP Hybrid-benzin: 163 bin 900 TL

    500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli - 209 bin 900 TL

    500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT - 297 bin 400 TL

    FORD

    Ford Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin: 203 bin 550 TL

    Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: 229 bin 600 TL

    Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: 288 bin 600 TL

    Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin : 290 bin 800 TL

    ford puma

    HONDA

    Honda Jazz Executive 310 bin TL - (5 Haziran'da satışta)

    Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin: 303 bin 400 TL

    HYUNDAI

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 158 bin 950 TL

    Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 168 bin 550 TL

    Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) - 231 bin 500 TL

    Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 282 bin TL

    KIA

    YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: 172 bin 900 TL

    YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 162 bin 520 TL

    CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Elegance Tekno: 208 bin 200 TL

    YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel- Benzin - Cool: 190 bin 900 TL

    Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: 231 bin 600 TL

    kia

    MITSUBISHI

    Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: 186 bin 340 TL

    Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT: 300 bin 394 TL

    NISSAN

    Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: 204 bin 400 TL

    Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna - 231 bin 300 TL

    OPEL

    Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP: 176 bin 900 TL

    ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP:  279 bin 500 TL

    Yeni CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essential: 219 bin 900 TL

    PEUGEOT

    Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 189 bin 900 TL

    Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik - 280 bin TL

    Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT - 279 bin TL

    RENAULT

    Yeni Clio Joy 1.0 SCe 65 bg: 177 bin 900 TL

    Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 179 bin 900 TL

    Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg - 296 bin 900 TL

    Megane Sedan Joy 1 TCe 115 bg: 226 bin 900 TL

    megane sedan

    SEAT

    IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 159 bin 900 TL

    YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 231 bin TL

    ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style Plus: 231 bin TL

    SKODA

    Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 205 bin 400 TL

    Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 231 bin 100 TL

    KAMIQ 1.0 TSI 115 PS DSG Premium:  290 bin 400 TL

    SUZUKI

    SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli - 216 bin 900 TL

    TOYOTA

    Yeni Corolla 1.5 Vision: 211 bin 700 TL

    Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S: 293 bin 500 TL

    Yaris 1.5 Dream Multidrive S - 213 bin 400 TL

    VOLKSWAGEN

    Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 207 bin 900 TL

    Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 231 bin 300 TL

    Not: Listede yer alan modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.

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