Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Zamlı fiyat listesi

Otomobillere zam gelmeye devam ediyor. Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçiriyor. Aynı zamanda bu yılın başlarında yaşanan küresel çip sıkıntısı, özellikle sıfır araç üretimini ciddi şekilde etkiliyor.

Otomobil satın almak için bayilerin yolunu tutan birçok müşteri, eli boş dönmek zorunda kalıyor.

Son zamanlarda ise sert yükselen dolar kuru nedeniyle, otomobil üreticileri kasım ayında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yaptı.

Ayrıca yine dolardaki yükseliş, bazı modellerin ÖTV dilimini değiştirdi ve 70 bin liraya yakın zamlar geldi.

200 BİN TL ALTI 4 MODEL KALDI

Şu anda ülkemizde satılan bazı sıfır otomobillerin üretiminde çip tedarik sorunları yaşanırken, kasım ayında zamlanan fiyatlar nedeniyle 200 bin TL'nin altında yalnızca 4 model kaldı. Gelecek ay itibarıyla ise 200 bin TL'nin altında araç kalmayacağı tahmin ediliyor.

Biz de sizler için kasım ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri listeledik.

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 335 bin 200 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 349 bin 400 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 370 bin 300 TL

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 367 bin 200 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 266 bin TL

Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 369 bin TL

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 399 bin TL

YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP FR - 459 bin TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 399 bin TL

SKODA





SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort - 344 bin 900 TL

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 376 bin 900 TL

CITROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 238 bin 100 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 359 bin 500 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - 266 bin 500 TL

C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik - 360 bin TL

DACIA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 324 bin TL

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 264 bin TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull - 325 bin 900 TL

Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 328 bin 900 TL

Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 372 bin TL

Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 367 bin 900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli - 193 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 253 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 325 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 338 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 210 bin 900 TL



EGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 331 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 345 bin 900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel - 255 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 218 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 255 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 245 bin 900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli - 197 bin 900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 208 bin 900 TL

PANDA URBAN 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 234.900 TL

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli - 237 bin 900 TL

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 255 bin 900 TL

500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 260 bin 900 TL

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli - 332 bin 900 TL

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin - 333 bin 600 TL

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin - 336 bin 900 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance - 332 bin 700 TL

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive - 347 bin 900 TL

Yeni Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Premium - 464 bin 300 TL

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) - 193 bin 700 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 202 bin 050 TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 197 bin 900 TL

Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 231 bin 400 TL

Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 239 bin 400 TL

Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 249 bin 400 TL

BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) - 239 bin 900 TL

BAYON 1.4MPI Style AT (Benzinli) - 264 bin 900 TL

BAYON 1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 326 bin 400 TL

BAYON 1.0T Style DCT (Benzinli) - 348 bin 350 TL

KIA

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 194 bin 900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 201 bin 900 TL

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 191 bin 900 TL

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 221 bin 900 TL

Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS - 266 bin 500 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT - 264 bin 900 TL

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK - 257 bin TL

NISSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia - 235 bin 200 TL

Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Visia - 255 bin TL

Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Tekna - 326 bin 100 TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP - 252 bin 900 TL

Corsa 1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 339 bin 900 TL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL - 354 bin 900 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 325 bin TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 358 bin TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 226 bin 900 TL

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 236 bin TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 339 bin 900 TL

Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg - 345 bin TL

SUZUKI

Swift 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS - 256 bin TL

Swift 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 362 bin 900 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision - 254 bin 300 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 265 bin 100 TL

COROLLA 1.5 Dream - 333 bin 800 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 343 bin 550 TL

COROLLA 1.5 Flame - 353 bin 650 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 366 bin 600 TL

Yeni Yaris 1.0 Vision - 222 bin TL

Not: Listede yer alan modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.