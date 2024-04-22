Türkiye'de satılan en ucuz Tesla modeline 814 bin TL zam geldi Tesla'nın Türkiye için uyarladığı Model Y otomobiline bir gecede 814 bin lira zam yapıldı. Otomobilin güncel fiyatı 2 milyon TL'yi aştı.

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Tesla, dünyanın en tanınmış elektrikli otomobil markalarından biri olarak, geçen yılın nisan ayında Türkiye pazarına resmi olarak girdi.

Türkiye'deki satışlarına Model Y ile başlayan Tesla, rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekse de daha sonra otomobiline birkaç kez zam yapmıştı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, uygun fiyatlı Model Y'yi birkaç gün önce ülkemizde satışa sundu.

Yüzde 10'luk ÖTV dilimindeydi

Bu modelin uygun fiyatlı olmasının nedeni, 160kW limitini aşmıyor olması. Böylece araç, yüzde 10'luk ÖTV dilimine girmiş ve fiyat 1 milyon 700 bin TL'ye kadar düşmüştü.

Bir gecede 814 bin TL zamlandı

Bugün Tesla fiyatları güncelledi ve en ucuz Tesla Model Y'nin fiyatı 2 milyon 605 bin 747 liraya yükseldi. Böylece, bir gecede Tesla Model Y'nin fiyatı 814 bin lira zamlanmış oldu.

Bu yıla kötü bir başlangıç yapan Tesla ocakta 220, şubatta 75 olmak üzere iki ayda toplam 295 adet Model Y sattı.