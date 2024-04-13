Türkiye'de satılan her 10 araçtan 9'u otomatik vites Türkiye otomotiv pazarında, ocak-mart döneminde otomatik vites otomobillerin pazar payı yüzde 89,3'e ulaştı.

AA & Ensonhaber

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adet oldu.

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomatik vites satışları artıyor

Türkiye otomotiv pazarında, bu yılın ocak-mart döneminde otomatik vites araç satışları yükselmeye devam etti.

Söz konusu artışta, küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da etkisi bulunduğu belirtiliyor.

Mart sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, satışlardan 208 bin 441 adetle yüzde 89,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 24 bin 948 adetle yüzde 10,7 oldu.

Böylece söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 9'u otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Mart ayı otomobil satışları baz alındığında da otomatik vites satışları manuel vites satışlarının üzerinde gerçekleşti.

Geçen ay toplam 40 bin 512 otomobil satışının 29 bin 276'sını otomatik vites otomobiller oluşturdu.