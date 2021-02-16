Türkiye'de satılan her iki Opel'den biri SUV olacak

Türkiye'de satılan her iki Opel'den biri SUV olacak

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, Türkiye'de satılacak her iki Opel aracından birinin SUV olacağını belirtti.

Opel, düzenlediği dijital lansman etkinliği ile modellerinde kullandığı yeni tasarım dilini ve yeni kurumsal kimliğini tanıttı. Yeni Opel; sade, yalın, modern tasarımı ve fazlalıklardan arındırılmış marka kimliğiyle dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, Alman marka sade, yalın ve modern bir marka kimliğine geçiş yapıyor.

Opel'in yeni kimliğinin yollardaki ilk temsilcisinin ise makyajlı Crossland olduğu kaydedildi. Modelde yer verilen 'Vizör' ve 'Pure Panel' öğelerin markanın yeni kimliğini temsil ettiği vurgulandı.





"ÖZÜMÜZE DÖNÜYORUZ"

Opel’in yeni kurumsal kimliğini ve bunun ilk örneği olan yeni Crossland’i değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, "Hayatlarımızı sadeleştirdiğimiz ve özümüze döndüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Opel olarak biz de özümüze dönüp daha saf ve yalın bir marka oluyoruz, tamamen yenileniyoruz.

"HER İKİ ARAÇTAN BİRİ SUV OLACAK"

Müşterilerimiz 2021’den itibaren daha modern bir Alman markası ile karşılaşıyor olacak. Türkiye’de satacağımız her iki araçtan birinin SUV segmentinden olmasını hedefliyoruz. 2021'de marka sıralamasını altıncı olarak tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ MODELLER YOLDA

Girgin, yıl içinde markanın elektrikli modellerini Türkiye'de satışa sunacaklarını da belirterek, haziran ayında yeni Mokka ve ekim ayında ise makyajlı Grandland'i Türkiye'ye getireceklerini duyurdu.