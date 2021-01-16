Türkiye'de satılan yaklaşık 3 otomobilden biri SUV

Türkiye otomobil pazarında geçen yıl SUV pazarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 84,3 büyürken, SUV gövde tipinin satışlardan aldığı pay da yüzde 29,8'e yükseldi.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

TÜRKİYE'DE SUV SATIŞLARI ARTIYOR

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli otomobilin ilk piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarında da ağırlığı artmaya devam ediyor.





Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) derlenen verilere göre, geçen yıl Türkiye otomobil pazarında, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,8 payla SUV takip etti. Böylece geçen yıl satılan yaklaşık her 3 otomobilden biri SUV gövde tipinden gerçekleşti.

Satışlardan pay sıralamasında SUV'u yüzde 23,2 payla hatchback (HB) otomobiller takip etti. Diğer yüzde 3,1'lik kısım ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

SUV PAYINDA YÜKSELİŞ

2020 yılı ile 2019 yılı kıyaslandığında, sedan otomobillerin payı yüzde 49,9'dan yüzde 44'e gerilerken, SUV gövde tipinin payı yüzde 25,4'ten yüzde 29,8'e ve hatchback otomobillerin payı da yüzde 20,9'dan yüzde 22,2'ye çıktı.

Türkiye'de 2019 sonunda 192 bin 82 olan sedan otomobil satışları, geçen yıl sonunda yüzde 39,1 yükselişle 268 bin 509'a yükseldi. Söz konusu dönemde hatchback gövde tipi otomobillerin satışı 80 bin 788'den, 141 bin 271'e yükseldi. Burada satışlarda yüzde 74,9'luk artış kaydedildi.

SUV SATIŞLARI YÜZDE 84 ARTTI

SUV gövde tipinde ise 2019 yılında 98 bin 509 adet otomobil satılırken, geçen yıl satışlar 181 bin 554'e ulaştı. Böylece Türkiye otomobil pazarında SUV satışları yüzde 84,3 artış gösterdi.

Dünyada giderek büyük bir trend haline gelen SUV gövde tipinin 2025 yılında Türkiye otomotiv pazarındaki payının yüzde 35'e yükselmesi bekleniyor.