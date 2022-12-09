Türkiye'de satışa çıkacak Chery Omoda 5, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Ülkemizde 1.6 litre TGDI motorla satılacak olan Chery Omoda 5, Euro NCAP güvenlik testlerini başarıyla geçti.

Çinli otomotiv devi Chery, 2022 yılının son çeyreğinde 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında gösterilen OMODA 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunacak.

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Ülkemizde 1.6 litre TGDI motorla satılacak olan Chery Omoda 5, Euro NCAP testlerini başarıyla tamamladı.

Chery Omoda 5, Euro NCAP çarpışma testi - Video





Chery Omoda 5 beş yıldız aldı

Türkiye pazarına dönmeye hazırlanan Çinli Chery'nin ilk etapta satışa sunacağı üç SUV modelden biri olan Omoda 5, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldızla ayrıldı.

Euro NCAP sonuçlarına göre yeni Omoda 5, yetişkin ve çocuk yolcu kategorilerinde yüzde 87 başarı elde etti.

Güvenlik yardımcısı kategorisindeki testleri de yüzde 88 başarıyla tamamlayan otomobil, güvenlik konusunda güçlü olduğunu kanıtladı.

Son olarak, Omoda 5'in standart özellikleri arasında ön-arka koltuk emniyet kemeri hatırlatıcı, otomatik acil durum freni, sürücü yorgunluk algılama sistemi, şerit destek sistemi ve hız yardımcısı gibi güvenlik teknolojilerinin sunulması da Euro NCAP'ten beş yıldız almasında etkili oldu.

OMODA 5 neler sunuyor

OMODA 5, sahip olduğu üstün niteliklerle rakiplerinin çok önünde yer alıyor. OMODA 5, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi (ACC), şeritte takip yardımcısı, otonom acil durum freni ve diğer özellikler dışında ilk kez sürücü izleme sistemi (DMS) ile donatıldı.

OMODA 5, başarısını kanıtlamış 1.6 TGDI motorla 145 kW güç ve 290 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor.

Motor, BMW X1 ile aynı olmak üzere Getrag 7DCT şanzıman ile birlikte çalışıyor. 1.6 TGDI ve 7DCT kombinasyonu ile OMODA 5, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 8 saniyede tamamlayarak etkileyici bir performans sunuyor.