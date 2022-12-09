Petrol
76.54
0.51%
Euro
19.727
0.20%
Dolar
18.6423
0.02%
Altın
1.077
0.51%
Borsa
4856
0.00%
Bitcoin
324.697
2.09%
BTXN Coin
5.09
-0.58%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Türkiye'de satışa çıkacak Chery Omoda 5, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

    Ülkemizde 1.6 litre TGDI motorla satılacak olan Chery Omoda 5, Euro NCAP güvenlik testlerini başarıyla geçti.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'de satışa çıkacak Chery Omoda 5, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

    Çinli otomotiv devi Chery, 2022 yılının son çeyreğinde 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak.

    Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında gösterilen OMODA 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunacak.

    Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

    Ülkemizde 1.6 litre TGDI motorla satılacak olan Chery Omoda 5, Euro NCAP testlerini başarıyla tamamladı.

    Chery Omoda 5, Euro NCAP çarpışma testi - Video

    chery

    Chery Omoda 5 beş yıldız aldı

    Türkiye pazarına dönmeye hazırlanan Çinli Chery'nin ilk etapta satışa sunacağı üç SUV modelden biri olan Omoda 5, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldızla ayrıldı.

    Euro NCAP sonuçlarına göre yeni Omoda 5, yetişkin ve çocuk yolcu kategorilerinde yüzde 87 başarı elde etti.

    Güvenlik yardımcısı kategorisindeki testleri de yüzde 88 başarıyla tamamlayan otomobil, güvenlik konusunda güçlü olduğunu kanıtladı.

    euroncap

    Son olarak, Omoda 5'in standart özellikleri arasında ön-arka koltuk emniyet kemeri hatırlatıcı, otomatik acil durum freni, sürücü yorgunluk algılama sistemi, şerit destek sistemi ve hız yardımcısı gibi güvenlik teknolojilerinin sunulması da Euro NCAP'ten beş yıldız almasında etkili oldu.

    OMODA 5 neler sunuyor

    OMODA 5, sahip olduğu üstün niteliklerle rakiplerinin çok önünde yer alıyor. OMODA 5, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi (ACC), şeritte takip yardımcısı, otonom acil durum freni ve diğer özellikler dışında ilk kez sürücü izleme sistemi (DMS) ile donatıldı.

    OMODA 5, başarısını kanıtlamış 1.6 TGDI motorla 145 kW güç ve 290 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor.

    Motor, BMW X1 ile aynı olmak üzere Getrag 7DCT şanzıman ile birlikte çalışıyor. 1.6 TGDI ve 7DCT kombinasyonu ile OMODA 5, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 8 saniyede tamamlayarak etkileyici bir performans sunuyor.

    omoda 5

    chery omoda 5

    chery omoda 5

    chery omoda 5


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Mersin'de 1 milyon liralık çamaşır makinelerini depoya saklayan şoföre gözaltı
    İç Haber

    Mersin'de 1 milyon liralık çamaşır makinelerini depoya saklayan şoföre gözaltı

    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babadan evladına çağrı
    Gündem

    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babadan evladına çağrı

    Görüş Bildir