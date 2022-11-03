Türkiye'de SUV satışları artmaya devam ediyor

Ocak-ekim döneminde SUV modelleri yüzde 37,3 pay alarak ilk sırada yer aldı.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

Türkiye SUV seviyor

Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 düşüşle 585 bin 752 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 10 ayında 614 bin 891 adet satış yapılmıştı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, otomobil pazarında en çok tercih edilenin yüzde 40,9 pay ve 182 bin 599 adetle SUV otomobiller olduğu görüldü.

SUV otomobilleri, yüzde 37,3 pay ve 166 bin 410 satışla Sedan, yüzde 20,1 pay ve 89 bin 792 satışla H/B otomobiller takip etti.

Yılın 10 ayında hafif ticari araç pazarında yüzde 75,8 pay ve 105 bin 385 adetle en çok tercih edilen gövde tipi "van" olarak kayıtlara geçerken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,9 pay ve 17 bin 901 adetle ikinci sırada yer aldı.