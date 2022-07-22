Türkiye'de ticari araç satışlarında rekor artış

Ticaretin en iyi analiz edildiği ticari araç satışları, son 20 yılda ciddi artış kaydetti.

Türkiye, son 20 yılda üretim, yatırım ve istihdamda oldukça büyük ilerleme kayderri. 2002 yılında 35 milyar dolar ihracat yapan ülkemiz, 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatını 213 milyar dolara yükseltmeyi başardı.

2002 yılında sadece 192 OSB olan Türkiye’de, şu anda OSB bulunmayan şehir kalmadı. 2003-2021 yılları arasında 140 OSB daha kuruldu. Toplam sayı 332’ye yükseltildi.

Ticari araç satışlarında büyük artış

Ticaretin en iyi analiz edildiği ticari araç satışları da son 20 yılda ciddi artış kaydetti. Kamyonet satışları 2002 yılında 875 bin adetken bugün 4 milyon 189 bine yükseldi.

O dönemde yollarda 567 bin kamyon bulunurken, bugün bu sayı 900 bine dayandı. Motosiklet satışları 1 milyon 180 binden 2 milyon 954 bine çıktı. Yi

ne aynı şekilde otobüs sayısı 2002 yılında 120 bin iken bugün 205 bine yükseldi. Minibüs sayısı 241 binden 489 bine çıktı. Tarım sektörünün gelişimi için belirleyici olan traktör sayısı ise 1 milyon 180 bin adetten, 2 milyon 56 bine ulaştı.

Şirket ve çalışan sayısı da arttı

2002 yılında Türkiye çapında faaliyet gösteren şirket sayısı 720 bin iken, bu sayı bugün 2 milyonu aşmış durumda.

Bununla birlikte, çalışan sayısı da o dönemde 12 milyon iken, bugün 30 milyona dayandı.