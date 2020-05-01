Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizdeki araç sayısı her geçen gün artıyor.

Yeni açıklanan raporlara göre; ocak-mart döneminde 219 bin 747 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 13 bin 956 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 205 bin 791 adet arttı.

KAYITLI TAŞIT SAYISI 23 MİLYONU GEÇTİ

Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,69 artarak 23 milyon 361 bin 22'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü de özel amaçlı kullanılan taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENKLER

İlk çeyrekte trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 52,2'si beyaz, yüzde 23,9'u gri, yüzde 6,6'sı kırmızı, yüzde 6,4'ü siyah, yüzde 6,2'si mavi, yüzde 1,7'si turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,9'u sarı, yüzde 0,2'si yeşil, yüzde 0,3'ü ise diğer renklerden oluştu.

