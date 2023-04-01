Türkiye'de üretilecek Dacia Duster ilk kez görüntülendi Bursa'da üretilip 2024'te Avrupa'da satışa sunulması beklenen üçüncü nesil Dacia Duster, yoğun kamuflajla casus kameralara yakalandı.

Bursa'da üretilip 2024'te Avrupa yollarına çıkması beklenen yeni nesil Dacia Duster, yoğun kamuflajlı bir şekilde yollarda test edilirken görüntülendi.

Dacia Duster'ın üzerinde yoğun kamuflaj olsa da gövde tasarımının tamamen yenilendiği dikkatlerden kaçmıyor.

CMF-B platformu üzerine inşa edilecek olan yeni Duster, selefine kıyasla daha büyük bir araç olacak.

Autocar'ın haberine göre Yeni Dacia Duster, markanın Bigster konseptinden izler taşıyor.

Özellikle ön kısımda karşımıza çıkan bu izler; ince gündüz LED'ler ve dört parçadan oluşan ince panjurda kendini gösteriyor.

Yan taraftaki köşeli çamurluk uçları ve C sütununa gizlenmiş arka kapı kolları da dikkat çekiyor. Bunun dışında, yan aynalarda sinyallere yer verildiğini de görebiliyoruz.

Duster'ın CMF-B platformuna geçiş yapması demek, hibrit güç ünitelerinin de kullanılabileceği esnekliğe sahip olması anlamına geliyor.

Bu kapsamda ilk etapta olmasa bile ilerleyen süreçte Jogger'daki gibi bir elektrifikasyon işlemini Duster'da da görebiliriz.

Şimdilik daha fazla bilgi bulunmayan yeni Duster'ın test fotoğraflarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.