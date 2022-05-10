Türkiye'de üretilecek elektrikli Ford E-Transit Custom tanıtıldı

Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit Custom, görücüye çıktı. İşte aracın öne çıkan özellikleri.

Ford Otosan Araç Donanım Sistemleri Mühendis Lideri Ozan Nalcıoğlu, geçtiğimiz günlerde elektrikli Ford Transit modelinin üretimine başlayacaklarını açıklamış ve daha sonra ilk elektrikli Ford Transit modeli Kocaeli fabrikasında banttan indirilmişti.

Ford Otosan, bu adımla birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline geliyor.

İlk üretimi tamamlanan elektrikli Transit, değişik gövde tipleri, hızlı ve normal şarj üniteleri ile satılacak.

Ford E-Transit Custom da tanıtıldı

Ticari tarafta E-Transit'in ardından tamamen elektrikli Ford E-Transit Custom da sahneye çıktı. Şimdilik dijital ortamda gösterilen E-Transit Custom'ın fiziksel tanıtımı eylül ayında yapılacak. Elektrikli model, Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek.

380 km menzil

Teknik detaylar henüz tam olarak açıklanmasa da aracın 380 kilometre sürüş menzili sağladığı biliniyor.

Bunun yanı sıra DC hızlı şarj desteği, yüksek çekme kapasitesi ve ProPower teknolojisi de özellikler arasında olacak.

Bu son özellik sayesinde kullanıcılar E-Transit Custom'ı bir jeneratör gibi kullanarak elektronik cihazlarına veya iş ekipmanlarına güç verebilecek.

Transit Custom'ın içten yanmalı motorlu versiyonları da olacak ve tümü Ford Otosan tarafından Kocaeli'de üretilecek. Elektrikli versiyonun üretimi 2023'ün ikinci yarısında başlayacak.