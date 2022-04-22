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    Türkiye'de üretilecek elektrikli Ford Tourneo Custom'dan yeni ipucu geldi

    Ford, yeni ipucu görselleriyle sıradaki elektrikli ticari aracını ola Tourneo Custom'ı 9 Mayıs'ta tanıtacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 09:38
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    Türkiye'de üretilecek elektrikli Ford Tourneo Custom'dan yeni ipucu geldi

    Daha önce 2024 yılına kadar 9 yeni elektrikli ticari araç piyasaya süreceğini açıklayan Ford, geçtiğimiz günlerde elektrikli Transit modelini görücüye çıkarmıştı.

    Şirket, şimdi de tamamen elektrikli Tourneo Custom modelini 9 Mayıs'ta tanıtmaya hazırlanıyor.

    Ford'un önümüzdeki süreçte piyasaya süreceği iki binek araç da Volkswagen'in MEB platformunu kullanacak.

    2023 yılında Avrupa'da satışa sunulması planlanan Tourneo Custom ise, içten yanmalı motorlu modellerin kullandığı platformun dönüştürülmüş bir versiyonu üzerine inşa edilecek.

    tourneo

    Özellikleri henüz açıklanmadı

    Tourneo Custom'ın teknik detaylarıyla alakalı henüz bilgi paylaşılmadı. Ancak yayınlanan görsellerden boydan boya uzanan ışık imzasını ve arkadaki dört parçadan oluşan dikey stopları görebiliyoruz.

    Türkiye'de üretilecek

    Tıpkı E-Transit gibi elektrikli Tourneo Custom da Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek.

    ford transit

    ford


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