Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'dan yeni görüntü geldi

Hyundai'nin yeni SUV modeli Bayon, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek. İşte Hyundai Bayon'dan yeni görüntü...

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yeni crossover SUV modelinin adını Bayon olarak açıklamıştı. Avrupa'ya yılın ilk yarısında girmeyi planlayan yeni model, adını Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden alıyor.

İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek Hyundai Bayon, geçtiğimiz yıl yoğun kamuflajlı haliyle test sırasında görüntülenmişti.

Güney Koreli üreticinin yeni ve oldukça şık görünen tasarım dilini kullanacak olan Bayon'un yüzü artık hiçbirimize yabancı değil.

Yayınlanan teaser'ların tamamında ince far takımlarını ve ızgarasını göstermekten çekinmeyen model, adını unuttuğumuz i20 Active'in yerini alacak gibi. Modelin zaten güncel i20 ile aynı platformu kullandığını belirtmekte de fayda var.

HYUNDAI BAYON NELER SUNACAK

Yeni görsel her ne kadar otomobilseverleri heyecanlandırsa da crossover modelin teknik detayları hakkında hala net bir bilgi yok.

Platformunu paylaştığı i20'nin üç silindirli turbolu motorunu kullanabilecek olan Bayon, konumlandırıldığı pozisyon gereği yeni nesil teknolojilere de sahip olmayacak.

İddialara göre Bayon, standart olarak önden çekişli sürüş ile satışa sunulacak. Tüm tekerleklerden çekişe sahip versiyonu ise opsiyon listesinde olacak.

Ford Puma ve Toyota Yaris Cross gibi isimlere rakip olacak Hyundai Bayon, i20'nin aksine bir "N" versiyonuna da kavuşmayacak.

Motor seçeneğine göre beş ya da altı ileri vitesli manuel şanzıman kullanabilecek aracın, opsiyonel DCT şanzıman ile gelebileceği de söyleniyor.

Geçtiğimiz yıl çekilen Hyundai Bayon casus fotoğraf:

2 MART'TA TANITILACAK

B segmentinde konumlanan Bayon, Hyundai’nin Avrupa’daki SUV serisine giriş modeli olacak. Hyundai Bayon, 2 Mart'ta resmen tanıtılacak.



