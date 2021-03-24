Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un Avrupa fiyatı belli oldu

Türkiye'de üretilerek 40'tan fazla ülkeye ihraç edilmesi planlanan 2021 Hyundai Bayon için, Almanya'dan ilk fiyat verileri geldi.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, bu ayın başlarında yeni crossover SUV modeli Bayon'u tanıtmıştı.

Adını Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden alan yeni model, yılın ilk yarısı bitmeden Avrupa'da satışa çıkmaya hazırlanıyor.

İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek Hyundai Bayon, hakkında detaylı bilgi almak için, "Türkiye'de üretilen yeni Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte özellikleri" başlıklı haberimize göz atabilirsiniz.

HYUNDAI BAYON AVRUPA FİYATI ORTAYA ÇIKTI

2021 Hyundai Bayon henüz resmi olarak satışa sunulmuş olmasa da aracın Almanya'daki fiyatı belli oldu. Pure, Select, Trend ve Prime donanım seviyeleriyle satılacak yeni Bayon'un fiyatı 16 bin 790 eurodan başlıyor.

İşte Hyundai Bayon Avrupa fiyat listesi:

1.2 MPI 84 PS (5-MT) - Pure - 16 bin 790 euro

1.0 T-GDI 100 PS (6-MT) - Select - 19 bin 990 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (6-iMT) - Select - 20 bin 990 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (6-iMT) - Trend - 22 bin 490 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (6-iMT) - Prime - 24 bin 290 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (7-DCT) - Select - 22 bin 490 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (7-DCT) - Trend - 23 bin 990 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (7-DCT) - Prime - 25 bin 790 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (6-iMT) - Trend - 23 bin 290 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (6-iMT) - Prime - 25 bin 090 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (7-DCT) - Trend - 24 bin790 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (7-DCT) - Prime - 26 bin 590 euro

HYUNDAI BAYON DONANIM PAKETLERİ

Pure: Manuel klima, dijital radyo ve Bluetooth gibi özellikler, şeritten ayrılma uyarısı, otonom acil durum freni, yaya ve bisikletli algılama, uzun far asistanı ve hız sabitleyici.

Select: 16 inç alaşım jantlar, arka park sensörleri, ısıtmalı yan aynalar, deri kaplı direksiyon simidi ve vites topuzu, elektrikli arka camlar, Isıtmalı ön cam ve direksiyon simidi.

Trend: 8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, akıllı telefon entegrasyonu, 10.25 inç dijital gösterge ekranı, geri görüş kamerası, USB girişleri, mavi ortam aydınlatması ve 17 inç jantlar.

Prime: Otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, ön park sensörleri ve LED ön-arka farlar.