Türkiye'de üretilecek yeni nesil Toyota C-HR tanıtıldı Toyota, C-SUV segmentinde en çok ilgi gören modeller arasında yer alan Toyota C-HR’ın yeni neslinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Tamamen yenilenen Toyota C-HR, önceki neslin yenilikçi tasarımını ve üstün kalitesini yeni jenerasyonuna taşıdı.

Yeni model, daha çarpıcı iç ve dış tasarımı, kişiselleştirilebilir dijital kokpiti, gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemlerini 5. Nesil Hybrid sistemi ile birlikte sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Son çeyrekte ülkemize gelecek

Özel olarak Avrupa için tasarlanan, Avrupa'da geliştirilen ve Türkiye'de üretilen Yeni Toyota C-HR, son çeyrekte Türkiye'de satışa sunulacak.

1.8 litre ve 2.0 litre hibrit motor seçenekleriyle tanıtılan araç, aynı zamanda ilk defa 2.0 litre plug-in hibrit seçeneğine de sahip olacak.

Toyota C-HR, Türkiye pazarında ilk etapta 5. nesil hibrit teknolojisine sahip Hybrid 140 versiyonu ile satışa sunulacak.

Yeni Toyota C-HR'ın, Toyota'da ilk defa sunulacak olan gövdeye gizli kapı kolları ve yeni çift renk gövde tasarım detaylarıyla öne çıkan modern ve sportif dış tasarımı, onu C-SUV segmentinde farklı bir yere konumlandırıyor.

Toyota C-HR, yeni 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranıyla teknolojik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Keskin grafiklere sahip dijital göstergeye aktarılan veriler, sürücü tercihlerine ve önceliklerine göre kişiselleştirilebiliyor.

Yeni model, Toyota modellerinde ilk defa sunulan yeni 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ile sunuluyor. Multimedya sisteminde Apple CarPlay veya Android Auto ile akıllı telefon bağlantıları gerçekleştirilebiliyor.