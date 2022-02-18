Türkiye'de üretilen elektrikli Ford E-Transit'e ödül

Ford E-Transit, bağımsız araç güvenlik değerlendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından ticari araçlar alanında ödüle layık görüldü.

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikalarında üretilen Ford’un tam elektrikli ilk ticari modeli Ford E-Transit, kapsamlı sürücü destek sistemleri paketiyle bağımsız araç güvenlik değerlendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından ticari araçlar alanında altın ödüle layık görüldü.

Ford Otosan açıklamasına göre, ödülün belirlenmesi sürecinde araçlara, bisikletlilere ve yayalara yaklaşırken otonom acil durum freni, şerit takip teknolojisi, trafik levha tanıma sistemi ve yolcu takip sistemleri gibi çeşitli teknolojiler analiz edildi.

E-Transit’in altın ödül alması, Ford’un 2 ton segmentinde sürücü destek teknolojileri alanında Euro NCAP altın ödüle sahip yegane iki aracı sunması anlamına da geliyor.

FORD'DAN BİR İLK

Ford, bu yeni ödül ile Ford Transit’in 2020 yılında Euro NCAP’ten aldığı altın ödülden sonra hem 1 ton hem 2 ton segmentlerinde altın ödüle sahip ticari van’ları olan tek van üreticisi oldu.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ticari araç lideri Ford, dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunun, Avrupa’daki müşteriler için Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretiliyor.

Şirket şimdiden E-Transit araçlar için Avrupa genelinde seçili müşterilerle tipik günlük kullanım koşullarında pilot çalışmalar yürütüyor. Müşteri siparişlerinin 2022’nin bahar aylarından itibaren başlaması planlanıyor.