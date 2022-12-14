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- Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon aralık ayı fiyat listesi
Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon aralık ayı fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 14.12.2022 - 09:11
Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkardı ve geçtiğimiz yıl mart ayında tanıtılan B-SUV model Hyundai Bayon'un üretimine 2021'de başladı.
Altyapısını i20 ile paylaşan yeni Hyundai Bayon, aynı zamanda çizgilerini de i20'den alıyor. Bayon'un arka bölümünde ok formlu olan stop lambaları, tıpkı i20'de olduğu gibi bagaj kapağı boyunca uzanan ince bir şeritle birbirine bağlanıyor.
Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol dizaynını i20'yle paylaşan Bayon'da, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi de standart olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor.
Hyundai Bayon motor seçenekleri
Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte yollara çıkıyor.
Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites seçeneği sunuyor.
Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI mtor yer alıyor.
İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.
Hyundai Bayon fiyat listesi - Aralık 2022
4 aydır zam gelmeyen 2022 Hyundai Bayon'un, geçtiğimiz ay sonunda devreye giren ÖTV matrah düzenlemesinden sonra fiyatları oldukça düştü.
1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel
- Mayıs: 362 bin 700 TL
- Haziran: 437 bin TL
- Temmuz: 457 bin TL
- Ağustos: 472 bin TL
- Eylül: 472 bin TL
- Ekim: 472 bin TL
- Kasım: 472 bin TL
- Aralık: 419 bin 791 TL
1.4 MPI 100 PS Jump - Otomatik
- Mayıs: 397 bin 500 TL
- Haziran: 468 bin TL
- Temmuz: 488 bin TL
- Ağustos: 503 bin TL
- Eylül: 503 bin TL
- Ekim: 503 bin TL
- Kasım: 503 bin TL
- Aralık: 447 bin 347 TL
1.4 MPI 100 PS Style - Otomatik
- Mayıs: 432 bin 450 TL
- Haziran: 485 bin TL
- Temmuz: 510 bin TL
- Ağustos: 525 bin TL
- Eylül: 525 bin TL
- Ekim: 525 bin TL
- Kasım: 525 bin TL
- Aralık: 466 bin 903 TL
1.4 MPI 100 PS Elite - Otomatik
- Mayıs:438 bin 950 TL
- Haziran: 497 bin 500 TL
- Temmuz: 522 bin 500 TL
- Ağustos: 539 bin 500 TL
- Eylül: 545 bin TL
- Ekim: 550 bin TL
- Kasım: 550 bin TL
- Aralık: 509 bin 562
1.0 T-GDI 100 PS Style -DCT
- Mayıs: 465 bin 400 TL
- Haziran: 526 bin 500 TL
- Temmuz: 551 bin 500 TL
- Ağustos: 568 bin 500 TL
- Eylül: 568 bin 500 TL
- Ekim: 568 bin 500 TL
- Kasım: 568 bin 500 TL
- Aralık: 537 bin TL