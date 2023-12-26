Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon aralık ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri Hyundai Assan'ın Kocaeli fabrikasında üretime giren Bayon'un, Türkiye fiyat listesine ve öne çıkan özelliklerine göz atıyoruz.

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Hyundai Assan, Kocaeli'deki üretim kapasitesini artırarak modellerinin sayısını üçe çıkardı ve 2020 yılında duyurduğu B-SUV segmentindeki Hyundai Bayon'un üretimine 2021 yılında başladı.

Yeni Hyundai Bayon, altyapı olarak i20 ile aynı platformu paylaşıyor ve tasarım çizgilerini de büyük ölçüde i20'den alıyor.

Aracın iç donanımında da i20 ile benzerlikler göze çarpıyor. Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol tasarımı i20 ile ortak.

Ayrıca, Bayon modelinde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 10,25 inçlik bilgi-eğlence sistemi standart olarak sunuluyor.

Hyundai Bayon'un Türkiye fiyatına geçmeden önce, bu modelin öne çıkan özelliklerine kısa bir göz atalım.

Hyundai Bayon özellikleri

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte satışa sunuluyor.

Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites seçeneği sunuyor.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI motor karşımıza çıkıyor.

İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi, isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.

Hyundai Bayon fiyat listesi - Aralık 2023

1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel

Ocak: 452 bin TL

Haziran: 760 bin TL

Kasım: 915 bin TL

Aralık: 915 bin TL

1.4 MPI 100 PS Jump - Otomatik

Ocak: 511 bin TL

Haziran: 790 bin TL

Kasım: 950 bin TL

Aralık: 950 bin TL

1.4 MPI 100 PS Style - Otomatik

Ocak: 533 bin TL

Haziran: 845 bin TL

Kasım: 1 milyon 005 bin TL

Aralık: 1 milyon 004 bin TL

1.0 T-GDI 100 PS Style -DCT

Ocak: 611 bin TL

Haziran: 900 bin TL

Kasım: 1 milyon 045 bin TL

Aralık: 1 milyon 050 bin TL