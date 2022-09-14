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- Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon fiyat listesi
Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 14.09.2022 - 09:26
Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkardı ve geçtiğimiz yıl mart ayında tanıtılan B-SUV model Hyundai Bayon'un üretimine 2021'de başladı.
Hyundai Bayon Türkiye fiyatına geçmeden önce, gelin otomobilin özelliklerine kısaca bir göz atalım.
Hyundai Bayon neler sunuyor
Altyapısını i20 ile paylaşan yeni Hyundai Bayon, aynı zamanda çizgilerini de i20'den alıyor.
Bayon'un arka bölümünde ok formlu olan stop lambaları, tıpkı i20'de olduğu gibi bagaj kapağı boyunca uzanan ince bir şeritle birbirine bağlanıyor.
Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol dizaynını i20'yle paylaşan Bayon'da, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi de standart olarak gelen özellikler arasında.
Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte müşterilerle buluşuyor.
Hyundai Bayon motor seçenekleri
Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites seçeneğine sahip.
Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI bizi karşılıyor.
İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.
Hyundai Bayon fiyat listesi - Eylül 2022
2022 Hyundai Bayon'un eylül ayı fiyat listesi ve bir önceki aya göre değişimi şu şekilde:
1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel
- Mayıs: 362 bin 700 TL
- Haziran: 437 bin TL
- Temmuz: 457 bin TL
- Ağustos: 472 bin TL
- Eylül: 472 bin TL
1.4 MPI 100 PS Jump - Otomatik
- Mayıs: 397 bin 500 TL
- Haziran: 468 bin TL
- Temmuz: 488 bin TL
- Ağustos: 503 bin TL
- Eylül: 503 bin TL
1.4 MPI 100 PS Style - Otomatik
- Mayıs: 432 bin 450 TL
- Haziran: 485 bin TL
- Temmuz: 510 bin TL
- Ağustos: 525 bin TL
- Eylül: 525 bin TL
1.4 MPI 100 PS Elite - Otomatik
- Mayıs:438 bin 950 TL
- Haziran: 497 bin 500 TL
- Temmuz: 522 bin 500 TL
- Ağustos: 539 bin 500 TL
- Eylül: 545 bin TL
1.0 T-GDI 100 PS Style -DCT
- Mayıs: 465 bin 400 TL
- Haziran: 526 bin 500 TL
- Temmuz: 551 bin 500 TL
- Ağustos: 568 bin 500 TL
- Eylül: 568 bin 500 TL