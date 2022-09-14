Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon fiyat listesi

Hyundai Assan'ın Kocaeli fabrikasında üretime giren Bayon'un, Türkiye fiyat listesini sizler için derledik.

Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkardı ve geçtiğimiz yıl mart ayında tanıtılan B-SUV model Hyundai Bayon'un üretimine 2021'de başladı.

Hyundai Bayon Türkiye fiyatına geçmeden önce, gelin otomobilin özelliklerine kısaca bir göz atalım.

Hyundai Bayon neler sunuyor

Altyapısını i20 ile paylaşan yeni Hyundai Bayon, aynı zamanda çizgilerini de i20'den alıyor.

Bayon'un arka bölümünde ok formlu olan stop lambaları, tıpkı i20'de olduğu gibi bagaj kapağı boyunca uzanan ince bir şeritle birbirine bağlanıyor.

Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol dizaynını i20'yle paylaşan Bayon'da, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi de standart olarak gelen özellikler arasında.

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte müşterilerle buluşuyor.

Hyundai Bayon motor seçenekleri

Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites seçeneğine sahip.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI bizi karşılıyor.

İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.

Hyundai Bayon fiyat listesi - Eylül 2022

2022 Hyundai Bayon'un eylül ayı fiyat listesi ve bir önceki aya göre değişimi şu şekilde:

1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel

Mayıs: 362 bin 700 TL

Haziran: 437 bin TL

Temmuz: 457 bin TL

Ağustos: 472 bin TL

Eylül: 472 bin TL

1.4 MPI 100 PS Jump - Otomatik

Mayıs: 397 bin 500 TL

Haziran: 468 bin TL

Temmuz: 488 bin TL

Ağustos: 503 bin TL

Eylül: 503 bin TL

1.4 MPI 100 PS Style - Otomatik

Mayıs: 432 bin 450 TL

Haziran: 485 bin TL

Temmuz: 510 bin TL

Ağustos: 525 bin TL

Eylül: 525 bin TL

1.4 MPI 100 PS Elite - Otomatik

Mayıs:438 bin 950 TL

Haziran: 497 bin 500 TL

Temmuz: 522 bin 500 TL

Ağustos: 539 bin 500 TL

Eylül: 545 bin TL

1.0 T-GDI 100 PS Style -DCT