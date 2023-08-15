Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon fiyatları yıl başından bu yana nasıl değişti Hyundai Assan'ın Kocaeli fabrikasında üretime giren Bayon'un, Türkiye fiyat listesini sizler için derledik. İşte güncel Hyundai Bayon fiyatları ve aylara göre değişim.

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Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkarmış ve 2020 yılında tanıtılan B-SUV model Hyundai Bayon'un üretimine 2021'de resmen başlamıştı.

Altyapısını i20 ile paylaşan yeni Hyundai Bayon, aynı zamanda çizgilerini de i20'den alıyor.

Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol dizaynını i20'yle paylaşan Bayon'da, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi de standart olarak geliyor.

Hyundai Bayon Türkiye fiyatına geçmeden önce, gelin özelliklerini kısaca hatırlayalım.

Hyundai Bayon özellikleri

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte satışa sunuluyor.

Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites seçeneği sunuyor.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI motor karşımıza çıkıyor.

İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi, isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.

Hyundai Bayon fiyat listesi - Ağustos 2023

Hyunda, ağustos ayında fiyatları güncelledi ve tıpkı diğer modeller gibi Bayon'a da zam geldi.

Şimdi sizlerle birlikte, otomobilin fiyatının yıl başından bu yana nasıl değiştiğine yakından bakalım.

1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel

Aralık: 419 bin 791 TL

Ocak: 452 bin TL

Şubat: 470 bin 500 TL

Mart: 550 bin 500 TL (2023 model yılı)

Nisan: 627 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 655 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 760 bin TL (2023 model yılı)

Temmuz: 840 bin TL (2023 model yılı)

Ağustos: 895 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MPI 100 PS Jump - Otomatik

Aralık: 447 bin 347 TL

Ocak: 511 bin TL

Şubat: 532 bin 500 TL

Mart: 622 bin TL (2023 model yılı)

Nisan: 662 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 684 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 790 bin TL (2023 model yılı)

Temmuz: 884 bin 678 TL (2023 model yılı)

Ağustos: 930 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MPI 100 PS Style - Otomatik

Aralık: 466 bin 903 TL

Ocak: 533 bin TL

Şubat: 555 bin 500 TL

Mart: 647 bin 500 TL (2023 model yılı)

Nisan: 690 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 725 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 845 bin TL (2023 model yılı)

Temmuz: 945 bin 695 TL (2023 model yılı)

Ağustos: 995 bin TL (2023 model yılı)

1.0 T-GDI 100 PS Style -DCT

Aralık: 537 bin TL

Ocak: 611 bin TL

Şubat: 636 bin 500 TL

Mart: 704 bin TL (2023 model yılı)

Nisan: 746 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 785 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 900 bin TL (2023 model yılı)

Temmuz: 1 milyon 001 bin TL (2023 model yılı)

Ağustos: 1 milyon 055 bin TL (2023 model yılı)