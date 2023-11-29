Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon kasım ayı fiyat listesi Hyundai Assan'ın Kocaeli fabrikasında üretime giren Bayon'un, Türkiye fiyat listesine göz atıyoruz.

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Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkarmış ve 2020 yılında tanıtılan B-SUV model Hyundai Bayon'un üretimine 2021'de başlamıştı.

Altyapısını i20 ile paylaşan yeni Hyundai Bayon, aynı zamanda çizgilerini de i20'den alıyor.

Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol dizaynını i20'yle paylaşan Bayon'da, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi de standart olarak geliyor.

Hyundai Bayon Türkiye fiyatına geçmeden önce, gelin özelliklerini kısaca hatırlayalım.

Hyundai Bayon özellikleri

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte satışa sunuluyor.

Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites seçeneği sunuyor.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI motor karşımıza çıkıyor.

İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi, isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.

Hyundai Bayon fiyat listesi - Kasım 2023

Hyunda, eylül ayında fiyatları güncelledi ve tıpkı diğer modeller gibi Bayon'a da zam geldi.

Şimdi sizlerle birlikte, otomobilin fiyatının yıl başından bu yana nasıl değiştiğine yakından bakalım.

1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel

Ocak: 452 bin TL

Haziran: 760 bin TL

Kasım: 915 bin TL

1.4 MPI 100 PS Jump - Otomatik

Ocak: 511 bin TL

Haziran: 790 bin TL

Kasım: 950 bin TL

1.4 MPI 100 PS Style - Otomatik

Ocak: 533 bin TL

Haziran: 845 bin TL

Kasım: 1 milyon 005 bin TL

1.0 T-GDI 100 PS Style -DCT

Ocak: 611 bin TL

Haziran: 900 bin TL

Kasım: 1 milyon 045 bin TL