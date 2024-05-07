Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon mayıs ayı güncel fiyat listesi Hyundai Assan'ın Kocaeli fabrikasında üretime giren Bayon'un mayıs ayı fiyat listesine yakından bakıyoruz.

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Hyundai Assan, Kocaeli'deki tesislerinde üretim kapasitesini genişleterek araç model sayısını üçe çıkarmıştı..

2020'de duyurulan B-SUV segmentindeki yeni modeli Hyundai Bayon'un üretimi ise 2021 yılında başladı.

Yeni Hyundai Bayon, altyapı olarak i20 ile aynı platformu paylaşıyor ve tasarım çizgilerini de büyük ölçüde i20'den alıyor.

Hyundai Bayon'un Türkiye fiyatına geçmeden önce, bu modelin öne çıkan özelliklerine kısa bir göz atalım.

Hyundai Bayon neler sunuyor

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte yollara çıkıyor.

Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites seçeneği sunuyor.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI motor karşımıza çıkıyor.

İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi, isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.

Hyundai Bayon fiyat listesi - Mayıs 2024

1.4 MPI 100 PS Jump - Benzin, Manuel - 1.060.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump - Benzin, Otomatik - 1.095.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style - Benzin, Otomatik - 1.150.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite - Benzin, Otomatik - 1.199.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style - Benzin DCT - 1.225.000 TL