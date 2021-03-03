Türkiye'de üretilen yeni Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte özellikleri

Güney Koreli otomobil markası Hyundai, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilen yeni Bayon modelini tanıttı. İşte yeni Hyundai Bayon öne çıkan özellikler...

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, geçtiğimiz aylarda yeni crossover SUV modelinin adını Bayon olarak açıklamıştı. Avrupa'ya yılın ilk yarısında girmeyi planlayan yeni model, adını Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden alıyor.

İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek Hyundai Bayon, resmi olarak tanıtıldı. Son yıllarda giderek popüler hale gelen B-SUV segmentinde yer alan aracın özelliklerine hep birlikte göz atalım.

HYUNDAI BAYON TASARIMI

Altyapısını i20 ile paylaşan yeni Hyundai Bayon, aynı zamanda çizgilerini de yine aynı modelden aldı.

Bayon'un arka bölümünde ok formlu olan stop lambaları, tıpkı i20'de olduğu gibi bagaj kapağı boyunca uzanan ince bir şeritle birbirine bağlanıyor. Ön bölümde ise çok katmanlı far düzeni dikkatlerden kaçmıyor





Uzunluğu üçüncü nesil Hyundai i20'den 14 cm daha uzun olan Bayon; 4,18 metrelik gövdesiyle neredeyse Kona (4.200 mm) kadar. Aracın genişliği ise 1,77 metre olarak açıklandı. Aks mesafesi 2.580 mm civarında olan modeli Kona'dan ayıran en büyük farklardan biri de kabin.

Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol dizaynını i20'yle paylaşan Bayon'da, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi ekranı oldukça dikkat çekiyor.

Direksiyon simidinin arkasında ise multimedya ile aynı boyutlara sahip dijital gösterge paneli konumlandırılmış. Grafikleri ve teması değiştirilebilen bu kadran, teknolojiyi ön plana çıkartıyor.





Gelelim arka koltuklara... Arkada oturan yolculara baş ve diz mesafesi konusunda oldukça cömert davranan Hyundai Bayon, bagaj konusunda ise kendisinden 1,2 cm kadar uzun olan Kona'dan daha fazla hacim sunuyor. Otomobildeki 411 litrelik bagaj, ikinci sıra koltuklar katlandığında 1.205 litreye kadar ulaşıyor.

DONANIMLAR

Hyundai ve Kia'nın ortak geliştirdiği K2 platformundan yükselen Bayon, güvenlik donanımlarını da kardeşi i20'den alıyor. Aktif şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı ve otomatik acil durum freni bunlardan sadece birkaçı.

Bayon'un cephanesinde yer alan en güzel güvenlik donanımı ise Smart Cruise Control. Navigasyon ile birlikte çalışan sistem, aslında bir nevi adaptif hız sabitleyici, fakat yol tarifindeki verilerin çekilmesi sayesinde Bayon, virajlara göre hızını otomatik olarak ayarlayabilecek.

HYUNDAI BAYON MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte yollara çıkacak. Otomobilde dizel motorlara yer verilmeyecek.

Giriş paketinde 84 bg'lik 1.2 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda sadece 5 ileri manuel sunacak.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI bizi karşılıyor. İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebilecek.

Bayon motor seçeneklerinin en tepesinde ise yine iMT6 veya DCT7 ile eşlenebilen hibrit destekli 120 bg'lik 1.0 T-GDI yer alacak.

AKILLI MANUEL VİTES KUTUSU...

"Akıllı manuel vites kutusu da ne?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Geçtiğimiz yıllarda ilk önce KIA'nın tanıttığı bu şanzıman, ardından sadece Avrupa’da satışa çıkan Hyundai Venue modelinde karşımıza çıkmıştı.

Akıllı manuel şanzıman, tamamen elektronik debriyaj pedalı ve ve klasik H-Vites tasarımıyla birlikte geliyor. Arabanın devrini tespit edip sürücünün ne zaman vites değiştireceğini algılayan akıllı şanzıman, sürücünün debriyaja basmasına gerek kalmadan vites değiştirmesine olanak tanıyor.

2021 Hyundai Bayon'un fiyatlarına ve satışa sunulma tarihine dair henüz bir bilgi yok. Koreli markanın i20 ile Kona arasına konumladığı bu yeni B-SUV, fiyat olarak da ikilinin arasına bir yere yerleşecek.

Kaynak: Motor1