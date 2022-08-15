Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili finalistleri açıklandı

Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili yarışması için finale kalan 7 model belli oldu.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları az da olsa artıyor.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği'nin (TEHAD) öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili yarışmasında artık son aşamalara gelindi.

Yapılan son açıklamaya göre, finale kalan 7 otomobil, tüketicilerin oylarıyla Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili seçilecek.

Finale kalan elektrikli otomobiller

10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamında, kazanan açıklanacak. 2022 yılı finalistleri, birbirinden güçlü araçlardan oluşuyor.

İşte Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili yarışması için finale kalan 7 model:

Volvo XC40 Recharge

Subaru Solterra

Tesla Model 3

Skywell ET5

Mercedes-Benz EQE

Kia EV6

BMW i4