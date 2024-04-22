Türkiye’de Yılın Otomobili 2024 finalistleri belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 28 adayı belirlemişti.
Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyelerinin yaptığı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından 7 finalist belirlendi.
21 Mayıs Salı günü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek test sürüşünün ardından yapılacak son oylama sonrasında finalist otomobiller arasından bir model, "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülünü alacak.
Kazanan 11 Haziran'da açıklanacak
Kazanan otomobil, 11 Haziran’da Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
Finale kalan 7 aday
Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 28 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil şu şekilde:
BMW 5 Serisi
Chery Tiggo 8 Pro
Hyundai Ionıq 6
Mercedes-Benz E Serisi
Renault Austral
Togg T10X
Toyota C-HR
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