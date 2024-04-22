Haberler



Otomobil



Türkiye’de Yılın Otomobili 2024 finalistleri belli oldu

Türkiye’de Yılın Otomobili 2024 finalistleri belli oldu Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için finale kalan otomobiller açıklandı.