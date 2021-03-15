Türkiye'de yılın otomobili için 27 aday belirlendi

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için aday modeller belli oldu.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 27 aday model açıklandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nden (OGD) yapılan açıklamaya göre, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan'da yapacağı oylama sonucu, 27 aday arasından belirlenecek 7 finalist otomobil, 12 Nisan'da açıklanacak.

27 ADAY MODEL

Birinci olan otomobil için ödül töreni ise haziran ayında gerçekleştirilecek. Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday otomobiller şöyle:

Audi A3

BMW 4 Serisi Coupe

BMW 2 Gran Coupe

Dacia Sandero

Fiat Egea Cross

Ford Puma

Ford Kuga

Hyundai i10

Hyundai i20

Jeep Wrangler

Land Rover Defender

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz S Serisi

Mini Cooper SE

Nissan Juke

Peugeot 208

Porsche Taycan

Renault Captur

Renault Zoe

Seat Leon

Skoda Kamiq

Skoda Scala

Skoda Octavia

Toyota Yaris

Volvo S60

Açıklamada görüşlerine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 6'ncı kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin gelenekselleştiğini belirterek, önceki yıllarda olduğu gibi heyecan dolu bir çekişmeye şahit olacaklarını kaydetti.