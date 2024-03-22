Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 28 adayı belirledi.
Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist, nisan ayında açıklanacak.
21 Mayıs Salı günü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek test sürüşünün ardından yapılacak son oylama sonrasında finalist otomobiller arasından bir model, "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülünü alacak.
Kazanan 11 Haziran'da açıklanacak
Kazanan otomobil, 11 Haziran’da Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
Türkiye’de "Yılın Otomobili" için belirlenen 28 aday
"Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday 28 otomobil şöyle:
BMW 5 Serisi
BYD Atto 3
Chery Omoda 5
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Dacia Spring
DFSK Fengon 5
DFSK Fengon 500
DFSK Glory 580
Ford Mustang Mach-E
Honda ZR-V
Honda CR-V
Hongqi E-HS9
Hyundai Kona
Hyundai IONIQ 6
Jeep Avenger
Kia Cerato
Kia EV9
Leapmotor T03
Lexus LM
Mercedes-Benz CLE Coupe
Mercedes-Benz E Serisi
MG Marvel R
Renault Austral
Renault Megane E-Tech
Tesla Model Y
Togg T10X
Toyota C-HRHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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