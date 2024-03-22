Türkiye’de
AA

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 28 adayı belirledi.

Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist, nisan ayında açıklanacak.

21 Mayıs Salı günü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek test sürüşünün ardından yapılacak son oylama sonrasında finalist otomobiller arasından bir model, "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülünü alacak.

Kazanan 11 Haziran'da açıklanacak

Kazanan otomobil, 11 Haziran’da Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Türkiye’de "Yılın Otomobili" için belirlenen 28 aday

"Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday 28 otomobil şöyle:

BMW 5 Serisi

BYD Atto 3

Chery Omoda 5

Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 8 Pro

Dacia Spring

DFSK Fengon 5

DFSK Fengon 500

DFSK Glory 580

Ford Mustang Mach-E

Honda ZR-V

Honda CR-V

Hongqi E-HS9

Hyundai Kona

Hyundai IONIQ 6

Jeep Avenger

Kia Cerato

Kia EV9

Leapmotor T03

Lexus LM

Mercedes-Benz CLE Coupe

Mercedes-Benz E Serisi

MG Marvel R

Renault Austral

Renault Megane E-Tech

Tesla Model Y

Togg T10X

Toyota C-HR

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)