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Türkiye’de "Yılın Otomobili" için 28 aday belli oldu

Türkiye’de "Yılın Otomobili" için 28 aday belli oldu Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için aday otomobiller açıklandı.