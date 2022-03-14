Türkiye'de Yılın Otomobili için 35 aday belirlendi

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için aday modeller belli oldu.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 35 aday model açıklandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nden (OGD) yapılan açıklamaya göre, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 11 Nisan'da yapacağı oylama sonucu, 35 aday arasından 7 finalist seçilecek.

Bunun ardından, 10 Mayıs günü test sürüşleri yapılacak ve kazanan 7 Haziran'da düzenlenecek törende açıklanacak.

35 ADAY MODEL

Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday otomobiller şöyle:

Audi Q3 Sportback

BMW iX

BMW iX3

BMW 4 Serisi Gran Coupe

BMW 4 Serisi Cabrio

Citroen C4

Cupra Formentor

Cupra Leon

Cupra Ateca

DFSK Seres

DS9

Honda HR-V

Honda City

Honda Jazz

Honda Civic

Honda Accord

Hyundai Bayon

Hyundai Tucson

Hyundai Electra

Hyundai Santa Fe

Kia Sportage

Mercedes-Benz C Serisi

Mercedes-Benz EQS

Mercedes Maybach S Serisi

MG ZS

MG EHS

Nissan Qashqai

Opel Mokka

Porshce Taycan Cross Turismo

Renault Taliant

Seat Leon

Volvo XC40 Recharge

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

Volkswagen Taigo

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, yedinci kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin gelenekselleştiğini ve sektörde heyecan yarattığını belirterek “Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da oldukça çekişmeli geçecek. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak zor olacak.” diye konuştu.

2021 KAZANANI: FIAT EGEA CROSS

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili için finale kalan Dacia Sandero Stepway, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris gibi modellerin arasından sıyrılmayı başaran Fiat Egea Cross, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün 2021 kazananı olmuştu.