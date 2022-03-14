- Haberler
- Otomobil Haberleri
- Türkiye'de Yılın Otomobili için 35 aday belirlendi
Türkiye'de Yılın Otomobili için 35 aday belirlendi
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 17:03
- Güncelleme : 14.03.2022 - 17:16
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 35 aday model açıklandı.
Otomotiv Gazetecileri Derneği'nden (OGD) yapılan açıklamaya göre, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 11 Nisan'da yapacağı oylama sonucu, 35 aday arasından 7 finalist seçilecek.
Bunun ardından, 10 Mayıs günü test sürüşleri yapılacak ve kazanan 7 Haziran'da düzenlenecek törende açıklanacak.
35 ADAY MODEL
Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday otomobiller şöyle:
- Audi Q3 Sportback
- BMW iX
- BMW iX3
- BMW 4 Serisi Gran Coupe
- BMW 4 Serisi Cabrio
- Citroen C4
- Cupra Formentor
- Cupra Leon
- Cupra Ateca
- DFSK Seres
- DS9
- Honda HR-V
- Honda City
- Honda Jazz
- Honda Civic
- Honda Accord
- Hyundai Bayon
- Hyundai Tucson
- Hyundai Electra
- Hyundai Santa Fe
- Kia Sportage
- Mercedes-Benz C Serisi
- Mercedes-Benz EQS
- Mercedes Maybach S Serisi
- MG ZS
- MG EHS
- Nissan Qashqai
- Opel Mokka
- Porshce Taycan Cross Turismo
- Renault Taliant
- Seat Leon
- Volvo XC40 Recharge
- Volkswagen Golf
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen Taigo
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, yedinci kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin gelenekselleştiğini ve sektörde heyecan yarattığını belirterek “Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da oldukça çekişmeli geçecek. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak zor olacak.” diye konuştu.
2021 KAZANANI: FIAT EGEA CROSS
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili için finale kalan Dacia Sandero Stepway, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris gibi modellerin arasından sıyrılmayı başaran Fiat Egea Cross, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün 2021 kazananı olmuştu.